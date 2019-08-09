В Кыргызстане арестовали имущество Атамбаева и телеканал «Апрель-ТВ»

Алматы. 9 августа. КазТАГ — Суд в Кыргызстане наложил арест на имущество экс-президента Алмазбека Атамбаева, арестован телеканал «Апрель», сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ) со ссылкой на МВД КР.

«Решением суда наложен арест на имущество АО «Медиа-Форум» и телеканала «Апрель ТВ», — сообщает МВД КР в пятницу.

МВД также сообщает, что «в рамках досудебного производства будут допрошены сторонники А.Атамбаева для проведения дальнейших следственных мероприятий, согласно законодательства Кыргызской Республики».

Как уже сообщалось, 8 августа бывший президент КР Алмазбек Атамбаев задержан и взят под стражу по решению суда до 26 августа на время следственных действия.

В отношении Атамбаева ведется расследование по пяти эпизодам, связанным с незаконным обогащением, участии в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, также обвинения в коррупции.

По делу Атамбаева уже вызывались на допросы его сторонники, в том числе бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, депутат Ирина Карамушкина и другие, был опрошен также сын Атамбаева.

Телеканал «Апрель» был создан Атамбаевым в 2018 году, владельцем является сам Атамбаев и его фонд «Апрель». АО «Медиа Форум» также принадлежит Атамбаеву.

Промышленная группа АО «Форум» была создана Атамбаевым на базе АО «Кыргызавтомаш». К началу 2000 года в «Форум» входили акционерные общества «Кыргызавтомаш», «Агромаш» и «Электротехник», кыргызско-китайское и кыргызско-турецкое совместные предприятия.

Отметим, что Атамбаев входит в список самых богатых людей Кыргызстана.