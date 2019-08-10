Нур-Султан. 10 августа. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Под влиянием поля повышенного атмосферного давления и сухого южного циклона на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на севере, востоке, юго-востоке и на западе республики под влиянием циклона с районов Москвы местами пройдут дожди с грозами. Местами ожидаются усиление ветра, на севере и северо-востоке-шквал, ночью туман, на юге – пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +9+11, днем +26+28.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью +20+22, днем +30+32.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +18+20, днем +34+36.

В Алматинской области ночью местами небольшие осадки, в горных районах ночью дождь, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +19+24.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +17+22.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +15+20.

В Восточно-Казахстанской области местами дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +10+15.

В Кызылординской области днем ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +16+21.

В Атырауской области днем местами дождь, также днем ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, кроме того, днем ожидается сильная жара. Днем +31+36, ночью +15+20.

В Западно-Казахстанской области днем местами дождь, также днем ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается сильная жара. Днем +28+33, ночью +13+18.

В Костанайской области ночью местами небольшой дождь, днем ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается сильная жара. Днем +28+33, ночью +10+15.

В Северо-Казахстанской области днем местами дождь с грозой, кроме того, днем местами ожидаются усиление ветра 15-20 метров в секунду, шквал. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Павлодарской области ночью местами ожидается туман. Днем +22+27, ночью +7+12.

В Карагандинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Актюбинской области тоже местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +12+17.

В Акмолинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +6+11.

В Мангистауской области днем местами дождь. Днем +27+32, ночью +16+21.

«В ближайшие трое суток на горных реках востока республики ожидается увеличение водности, на реках юга, юго-востока будет наблюдаться небольшое колебание уровня воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.