В Шымкенте скончался экс-сенатор Сатыбалды Ибрагимов

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Алматы. 9 августа. КазТАГ – В Шымкенте сегодня, 9 августа, скончался бывший сенатор Сатыбалды Ибрагимов, сообщает портал Оtyrar.kz.

Сатыбалды Тлемисович Ибрагимов родился 13 марта 1940 года в поселке Карасу Сайрамского района. Доктор экономических наук, ученый, экс-депутат мажилиса парламента РК, он окончил профессионально-техническое училище №8 в Украине (1959 г.), Университет дружбы народов имени П. Лумумбы в Москве.

Свой трудовой путь Сатыбалды Ибрагимов начал плечом к плечу с первым президентом Казахстана — Нурсултаном Назарбаевым.

Свою карьеру Сатыбалды-ага начинал с работы плавильщика металлов в городе Темиртау, впоследствии занимал руководящие должности.

В период с 1988 по 2000 годы занимал посты вице-президента фирмы «Қазақаймақ», президента компании «Кармет-Оңтүстік», представителя главного офиса «Успатнит» города Лондона в Темиртау и президента компании «Қазхром».

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Являлся членом Евроазиатской промышленной Ассоциации.

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