Нур-Султан. 11 августа. КазТАГ — «Барыс» одержал победу на кубке президента Казахстана, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В Нур-Султане завершился международный турнир по хоккею кубок президента Казахстана. Его победителем стал столичный «Барыс». Последним матчем соревнований стала встреча «Барыс» – «Салават Юлаев» (Уфа). Она завершилась победой наших хоккеистов», — говорится в сообщении в воскресенье.

В НОК напомнили, что ранее «Барыс» также одержал победы над «Автомобилистом» (Екатеринбург), «Нефтехимиком» (Нижнекамск) и «Ак Барсом» (Казань).

«Таким образом, столичный хоккейный клуб стал победителем турнира. Второе место осталось за «Автомобилистом», а третье – за «Ак Барсом», — резюмируется в сообщении.

«Барыс» с победой поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Хоккейная команда «Барыс» выиграла традиционный кубок президента на международном клубном турнире. Поздравляю игроков и тренеров команды с замечательным успехом!» — написал Токаев в соцсети.