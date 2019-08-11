Алматы. 11 августа. КазТАГ — Возгорание сухостоя ликвидировано на склоне возле Кок-Тобе в Алматы, сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.

«По возгоранию сухостоя в Медеуском районе полная ликвидация 19.58», — сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.

Ранее сообщалось, что 11 августа в 14.28 на пульт «101» Алматы поступило сообщение о степном возгорании в Медеуском районе: приблизительно на расстоянии 1 км от телебашни Кок-Тобе происходит горение сухостоя на склоне горы на предварительной площади 10 га. В КЧС МВД РК заверили, что угрозы населенным пунктам нет, так как произведена опашка по периметру. В тушении сухостоя, по данным КЧС, были задействованы 42 человека личного состава и девять единиц техники ДЧС, две поливомоечные техники ГКП «Алматы Тазалык» и одна техника Службы спасения Алматы, а также два вертолета с водно-сливными устройствами (КА-32 АО «Казавиаспас» КЧС и МИ-8 МТВ-1 Службы спасения Алматы).