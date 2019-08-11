Алматы. 11 августа. КазТАГ — В результате тушения второго пожара в районе телебашни Кок-Тобе в Алматы обнаружено тело, сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города Серик Аубакиров.

«В настоящее время ниже первого пожара – через ущелье по ул. Диваева напротив дома №21 возник второй пожар сухостоя на площади предварительно 1 тыс. кв. м. В ходе тушения обнаружено тело, пол и личность устанавливаются», — написал Аубакиров в соцсети в воскресенье.

Он отметил, что пожары не взаимосвязаны.

«Переключились на его тушение. Работаем с земли, так как авиация в ночное время работать не может», — резюмировал начальник ДЧС Алматы.

Ранее сообщалось, что 11 августа в 14.28 на пульт «101» Алматы поступило сообщение о степном возгорании в Медеуском районе: приблизительно на расстоянии 1 км от телебашни Кок-Тобе происходит горение сухостоя на склоне горы на предварительной площади 10 га. В КЧС МВД РК заверили, что угрозы населенным пунктам нет, так как произведена опашка по периметру. В тушении сухостоя, по данным КЧС, были задействованы 42 человека личного состава и девять единиц техники ДЧС, две поливомоечные техники ГКП «Алматы Тазалык» и одна техника Службы спасения Алматы, а также два вертолета с водно-сливными устройствами (КА-32 АО «Казавиаспас» КЧС и МИ-8 МТВ-1 Службы спасения Алматы). Возгорание сухостоя было ликвидировано в 19.58.