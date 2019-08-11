Результаты около 6 тыс. поступающих в магистратуру аннулировали по итогам первого дня КТ в новом формате

Нур-Султан. 11 августа. КазТАГ — Результаты около 6 тыс. поступающих в магистратуру аннулировали по итогам первого дня комплексного тестирования (КТ) в новом формате, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«(10 августа – КазТАГ) мы провели первый день комплексного тестирования для поступления в магистратуру в новом формате. (…) Только по итогам первого дня экзаменов у 5705 участников были обнаружены 4014 смартфонов, 216 претендентов попытались воспользоваться запрещенными предметами во время тестирования, за что их результаты были аннулированы, также было выявлено 10 подставных лиц, по которым материалы будут переданы в правоохранительные органы», — сообщил Аймагамбетов.

Он напомнил, что «для обеспечения максимальной открытости, честности и транспарентности экзаменационного процесса», по просьбе МОН РК «во всех регионах страны в качестве наблюдателей привлечены сотрудники агентства РК по противодействию коррупции, члены специальных мониторинговых групп и другие представители общественности».

«Министерство образования и науки призывает всех претендентов соблюдать установленные правила: любые попытки недобросовестного поведения лишат вас возможности поступления в магистратуру», — отметил Аймагамбетов.

Напомним, с 2019 года в Казахстане принят новый формат поступления в магистратуру, то есть прием в магистратуру по всем образовательным программам теперь будет проводиться на основе комплексного тестирования (КТ), вузы не будут вовлекаться в процедуру вступительных экзаменов. Участники КТ, которые наберут высокие баллы, смогут самостоятельно выбирать вуз для дальнейшего обучения. В Алматы тестирование будет проходить с 10 по 16 августа на базе шести университетов.

Согласно новому формату, в проведении тестирования смогут принять участие члены специальной мониторинговой группы, представители проектного офиса «Алматы-Адалдық Алаңы» и общественных объединений.