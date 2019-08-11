Сухостой горит на склоне возле Кок-Тобе в Алматы

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Нур-Султан. 11 августа. КазТАГ — Сухостой горит на склоне возле Кок-Тобе в Алматы, сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

«11 августа в 14.28 на пульт «101» Алматы поступило сообщение о степном возгорании в Медеуском районе. Приблизительно на расстоянии 1 км от телебашни Кок-Тобе происходит горение сухостоя на склоне горы на предварительной площади 1 га», — сказал Нурахметов в воскресенье.

Он отметил, что угрозы населенным пунктам нет, так как произведена опашка по периметру.

«В тушении пожара задействованы 27 человек личного состава и шесть единиц пожарной техники ДЧС, два сотрудника и две единицы техники ГКП «Алматы тазалык», — резюмировал официальный представитель КЧС.

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