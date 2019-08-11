Нур-Султан. 11 августа. КазТАГ — Два вертолета задействованы в тушении пожара на склоне возле Кок-Тобе в Алматы, сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

«В тушении пожара задействованы два вертолета с водно-сливными устройствами: КА-32 АО «Казавиаспас» КЧС и МИ-8 МТВ-1 Службы спасения города Алматы», — сказал Нурахметов в воскресенье.

Ранее сообщалось, что 11 августа в 14.28 на пульт «101» Алматы поступило сообщение о степном возгорании в Медеуском районе: приблизительно на расстоянии 1 км от телебашни Кок-Тобе происходит горение сухостоя на склоне горы на предварительной площади 10 га. В КЧС заверили, что угрозы населенным пунктам нет, так как произведена опашка по периметру. В тушении пожара, по данным КЧС, задействованы 27 человек личного состава и шесть единиц пожарной техники ДЧС, два сотрудника и две единицы техники ГКП «Алматы тазалык».