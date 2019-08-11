В Казахстане отмечают Курбан айт

Алматы. 11 августа. КазТАГ – Мусульмане Казахстана отмечают праздник жертвоприношения – Курбан айт.

«Священный Курбан айт – это праздник, который олицетворяет собой непреходящие ценности доброты и милосердия. Поэтому Курбан айт занимает особое место в духовной жизни нашего народа», — цитирует президента РК Касым-Жомарта Токаева Акорда в воскресенье.

По его словам, «мусульманская общественность, справедливо считающая гуманность основой воспитания подрастающего поколения, совершает в эти дни благие дела, проявляя чувства взаимной поддержки и солидарности».

«Это особенно важно для нашей страны, в которой бережно хранится единство и согласие. В этот священный для мусульман праздник желаю всем согражданам крепкого здоровья и благополучия. Пусть процветает наша Родина – Республика Казахстан! (…) Поздравляю всех мусульман с праздником Курбан айт!» — резюмировал Токаев.

Напомним, Курбан айт (праздник жертвоприношения) – исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый в 10-й день 12-го месяца исламского лунного календаря (зуль-хидж) в память жертвоприношения пророка Ибрахима и через 70 дней после праздника Рамазан.

В 2019 году Курбан айт празднуют в воскресенье – 11 августа, однако переноса выходного дня на понедельник не будет, так как перенос выходного дня осуществляется в случае, если на выходной день (субботу или воскресенье) выпадает государственный или национальный праздник. Курбан-айт не является ни государственным, ни национальным праздником. Он официально является просто выходным днем, поэтому в случае его совпадения с субботним или воскресным днем, перенос выходного не предусмотрен.