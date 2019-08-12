Автобус с туристами из Казахстана попал в ДТП на Иссык-Куле

Новости 198 0

Алматы. 12 августа. КазТАГ Автобус с туристами из Казахстана попал в ДТП на Иссык-Куле, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«ДТП произошло 11 августа. Поздно вечером автобус с казахстанскими туристами направлялся в село Бостери. На трассе произошло столкновение автобуса с иномаркой. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением при обгоне. (…) От столкновения автобус вылетел в кювет», — говорится в сообщении со ссылкой на УВД Иссык-Кульской области в понедельник.

По данным УВД, никто из туристов не пострадал.

Похожие материалы:

  1. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин с рабочим визитом прибыл в Кыргызстан
  2. Премьер Казахстана Аскар Мамин подтвердил свое участие в заседании Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате
  3. Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана
  4. Дым от пожаров в Сибири распространяется на Нур-Султан и четыре области Казахстана
  5. 95% населения Казахстана будет охвачено соцстрахованием

Новости партнеров

Загрузка...