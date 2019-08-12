Усть-Каменогорск. 12 августа. КазТАГ – Жителям Усть-Каменогорска не советуют выходить на улицу из-за пожара на свалке, передает корреспондент агентства.

«К спасателям за помощью обратились только вчера вечером, до этого сотрудники предприятия самостоятельно пытались ликвидировать пожар. Сложность тушения заключалась в передвижении пожарной техники по горам складированного мусора, приходилось прокладывать рукавные линии к очагу пожара. В 06.00 сегодняшнего дня объявлено о локализации по пожару, сейчас идет ликвидация тлеющего мусора. Площадь пожара составила 1 га», — сообщили в пресс-службе управления ЧС Усть-Каменогорска в понедельник.

Как уточнили в управлении, на месте происшествия работали спасатели в составе 12 человек личного состава, позже к тушению пожара подключились еще 10 человек ТОО «СпецКоммунТранс», ТОО «Өскемен-Тәртіп» и КГУ «Өскемен Водоканал», а также шесть единиц техники.

По словам жителей Усть-Каменогорска, запах гари чувствуются практически во всех районах города уже на протяжении двух дней.

По данным пресс-службы Центра экологической безопасности (ЦЭБ), зафиксировано превышение по хлористому водороду, вырабатывающемуся как раз во время горения свалок.

«Ситуация не опасная, но на улицу лишний раз выходить не стоит», — отметили в ЦЭБ.