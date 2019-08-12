Три медали юных тхэквондисток на чемпионате мира, футбольная «Астана» одной ногой в «плэй-офф» квалификации Лиги Европы, очередное разочарование от Ильина, Чиншанло и других казахстанских штангистов

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: «избиение младенцев» в Нур-Султане

«Астана» создала себе более чем комфортный задел перед повторным матчем с мальтийской «Валлеттой» в третьем раунде квалификации Лиги Европы, разгромив соперника на своем поле со счетом 5:1.

На снимке: Рунар Сигурйонссон принимает поздравления

Уже тогда, когда стало известно, с кем придется играть на этой стадии чемпиону Казахстана (и единственному нашему клубу, продолжающему борьбу в еврокубковых турнирах), мнение и болельщиков, и специалистов оказалось единодушным: лучшего жребия нельзя было и придумать. Правда, те проблемы, которые создала себе «Астана» в предыдущем противостоянии с командой из такой же крохотной Андорры, не позволяли предаваться шапкозакидательским настроениям. Впрочем, на сей раз все прошло так, как и должно быть. Свое значительное игровое преимущество «Астана» воплотила в пять забитых мячей. Дважды отличился Рунар Сигурйонссон, по разу – Юрий Логвиненко, Марин Томасов и Рангело Янга.

Ответный поединок состоится 15 августа в столице Мальты. Если обойдется без каких-то эксцессов, то «Астана» попадет в раунд «плэй-офф», где соперник будет куда сильнее. Это победитель пары БАТЭ (Беларусь) – «Сараево» (Босния и Герцеговина). В первом матче белорусы выиграли на чужом поле со счетом 2:1. Так что, скорее всего, именно с ними придется биться нашей команде за выход в основной турнир Лиги Европы.

Кстати, Беларусь (24-я позиция) и Казахстан (25-я) являются соседями в таблице коэффициентов УЕФА, которая отражает результаты представителей различных стран в еврокубковых турнирах. Причем разрыв между ними в баллах почти минимальный – 18,375 и 18,250 соответственно (тогда как, например, идущие следом Азербайджан и Польша имеют 17,500 и 16,250). Правда, Беларусь сохранила в нынешнем розыгрыше два своих клуба, а Казахстан – только один.

Тхэквондо: без «золота», но с «серебром» и «бронзой»

Три медали – одну серебряную и две бронзовые – завоевала сборная Казахстана на чемпионате мира среди кадетов, который завершился вчера в Ташкенте. Причем все эти награды добыты девушками

На снимке: Асель Абубакир

Дальше всех по турнирной сетке прошла Айша Адилбеккызы (весовая категория до 44 кг). Победив соперниц из России, Молдавии и Бельгии, она добралась до финального поединка, в котором уступила представительнице Ирана – страны, которая является одной из сильнейших в мире в данном виде единоборств. Бронзовой медали удостоена Айдана Сундетбай (до 33 кг). В полуфинале она уступила россиянке. Аналогичный результат показала и Асель Абубакир (до 37 кг). Ее в финал не пустила спортсменка из Ирана.

Наибольшее количество медалей на чемпионате мира завоевала сборная Ирана – 13, в том числе 7 золотых. Следом в неофициальном командном зачете расположились дружины из России и Таиланда.

Волейбол: наша «молодежка» – 5-я в Азии

В Мьянме завершился чемпионат Азии среди мужских молодежных команд (U-23). В нем приняли участие 16 сборных, которые вначале были распределены по четырем группам. Наши волейболисты в своем квартете выиграли у соперников из Вьетнама – 3:0 (25:22, 25:18, 25:16) и Саудовской Аравии – 3:0 (25:20, 25:23, 25:22), при этом уступив сборной Японии, одному из фаворитов, – 1:3 (15:25, 25:21, 18:25, 22:25).

Таким образом, казахстанцы и японцы, заняв первые два места, на следующей стадии (по итогам которой должны были определиться четвертьфинальные пары) оказались в одной компании с волейболистами Индии и Китая, вышедшими из другого квартета. В поединках с ними подопечные Александра Перегуды потерпели поражения: индусам они уступили со счетом 0:3 (21: 25, 17:25, 20:25), а у китайцев взяли лишь один сет – 1:3 (24:26, 18:25, 25:19, 10:25).

Став в своей группе последними, казахстанцы в 1/4 финала вышли на победителя другой – сборную Пакистана, которая до этого выиграла все матчи. Проиграв первые два сета, наши волейболисты сумели склонить в свою пользу третий, но в четвертом сказался более высокий класс соперника – 1:3 (21:25, 18:25, 25:17, 21:25).

На снимке: в атаке Айбек Жаксылыков

После этого команде Казахстана оставалось бороться за 5-8 места. Сначала наши ребята победили австралийцев – 3:1 (25:22, 14:25, 25:23, 25:22). А вчера, в последний день чемпионата, они повторно встретились с китайцами и в напряженном пятисетовом поединке взяли реванш – 3:2 (25:22, 14:25, 17:25, 25:22, 15:11). В итоге наша команда стала 5-й. Она выступала таким составом: Дидар Саин, Александр Шварцкопф, Айбек Жаксылыков, Анас Жумадилов, Андрей Кузнецов, Аскар Серик, Александр Фоменко, Денис Ещенко, Азамат Рахов, Александр Сулейманов, Владислав Кунченко и Ербол Ашир.

Чемпионами Азии стали волейболисты Тайпея, которые в матче за «золото» одолели индусов – 3:1. В поединке за «бронзу» японцы оказались сильнее соперников из Пакистана – 3:0.

Тяжелая атлетика: с такими результатами – на чемпионат мира?

Через месяц, 16 сентября, начнется чемпионат мира. Насколько готовы к нему казахстанские штангисты? В какой-то мере ответ на этот вопрос должны были дать состоявшиеся на прошлой неделе в Талдыкоргане соревнования в рамках летней Спартакиады РК. К сожалению, судя по результатам лидеров сборной РК, их вполне может ждать еще один провальный ЧМ.

Так, у мужчин в весе до 67 кг бронзовый призер Олимпийских игр 2016-го Фархад Харки набрал 295 кг (133+162) – с такой суммой на прошлогоднем чемпионате мира в Ашхабаде он стал бы лишь 16-м. Кстати, Харки проиграл Анатолию Савельеву, который поднял на один килограмм больше. Другой бронзовый медалист последней Олимпиады Денис Уланов (до 87 кг) недобрал 20 кг до собственного же результата, который принес ему в Ашхабаде лишь 14-е место. Действующий олимпийский чемпион Ниджат Рахимов, на сей раз выступавший в весе до 81 кг, набрал в сумме 332 кг (145+187). С таким уровнем готовности ему на ЧМ не светит попадание в «топ-10» ни в этой категории, ни даже в более легкой (до 73 кг). Этот «легионер» тоже проиграл на Спартакиаде казахстанцу – Айдару Казову, выигравшему у экс-азербайджанца три килограмма.

С особым интересом ждали выхода на помост Ильи Ильина и Зульфии Чиншанло. Первый соревновался в неолимпийской весовой категории до 102 кг и, хотя завоевал «золото», поднял в сумме лишь 370 кг (170+200). Если иметь в виду, что на ЧМ Ильин, скорее всего, будет выступать в весе до 96 кг, то с таким результатом ему проблематично попасть даже в первую десятку. Что касается Чиншанло, то набранная ею сумма 210 кг (90+120) тоже очень далека от того, что она поднимала прежде.

Пожалуй, единственный, кто порадовал – это Игорь Сон, выступавший в самом легком весе (до 55 кг). Он не только выиграл у призера прошлогоднего чемпионата мира Арли Чонтея, но и установил новый рекорд страны – 260 кг (118+142), с которым на предстоящем ЧМ можно побороться за медали. Правда, эта весовая категория не является олимпийской.

Дзюдо: надежды Казахстана на мировом первенстве

Названы имена тех, кто будет представлять Казахстан на стартующем 25 августа в Токио чемпионате мира. Каждая команда (мужская и женская) может заявить на него девятерых спортсменов – это при том, что весовых категорий семь. То есть в некоторых весах от одной страны могут выступить два участника.

В мужскую команду Казахстана включены Елдос Сметов, Гусман Кыргызбаев (оба до 60 кг), Ерлан Серикжанов, Елдос Жумаканов (оба до 66 кг). Жансай Смагулов (до 73 кг), Дидар Хамза, Руслан Мусаев (оба до 81 кг), Ислам Бозбаев (до 90 кг), Айбек Серикбаев (до 100 кг). На соревнования супертяжей (свыше 100 кг) от нашей страны никто не заявлен.

В составе женской команды к чемпионату мира готовятся Отгонцецег Галбадрах (до 48 кг), Анна Козюлина (до 52 кг), Севара Нишанбаева (до 57 кг), Иоланта Бердибекова (до 63 кг), Молдир Нарынова (до 70 кг), Зарина Райфова (до 78 кг) и Назгуль Маратова (свыше 78 кг).

Футбол: во всех шести матчах выиграли гости

22-й тур, закрывавший второй круг чемпионата Казахстана, прошел под знаком превосходства гостей, которые взяли верх во всех шести матчах. В какой-то мере этого следовало ожидать, поскольку в роли хозяев выступали более слабые команды.

«Актобе» – «Астана» 2:3. Поединок получился очень интересным. Проигрывая с разницей в два мяча, хозяева поля не опустили руки и незадолго до конца встречи сравняли счет: «дублем» отметился нападающий национальной сборной РК Абат Аимбетов. И все же действующий чемпион вырвал победу благодаря голу в исполнении другого «сборника» — Романа Муртазаева.

«Тараз» – «Кайрат» 0:1. И здесь один из аутсайдеров премьер-лиги дал бой претенденту на «золото». Победу алматинской команде принес пенальти, назначенный на 84-й минуте и реализованный Бауыржаном Исламханом, который, напомним, состоялся как футболист именно в «Таразе».

«Иртыш» – «Тобол» 0:2. Участвующий в гонке за «золото» и даже лидирующий в ней клуб из Костаная тоже выиграл в гостях. Здесь тоже отличились игроки национальной сборной РК: почин сделал Бауыржан Турысбек, а точку поставил Максим Федин, реализовавший пенальти.

«Шахтер» – «Ордабасы» 1:2. После того, как в предыдущем туре горняки выиграли у «Астаны», местные болельщики надеялись на продолжение победной поступи своей команды. Однако шымкентцы, сыграв грамотно и рационально, оставили хозяев поля ни с чем.

«Атырау» – «Кайсар» 1:3. Кызылординская команда еще раз подтвердила, что на чужих полях она выступает лучше, чем на своем. Главным героем матча стал ее полузащитник Тигран Барсегян, который трижды заставлял футболистов «Атырау» начинать с центра поля.

«Окжетпес» – «Жетысу» 0:1. Забив быстрый гол, семиреченцы вынудили синегорцев играть по сценарию, который был выгоден им самим, и довели матч до победы.

Турнирное положение: «Тобол» – 45 очков, «Астана» и «Кайрат» – по 44, «Ордабасы» – 40, «Кайсар» – 37, «Жетысу» – 35, «Шахтер» – 30, «Окжетпес» – 27, «Тараз» – 19, «Атырау» – 18, «Иртыш» – 17, «Актобе» – 4.

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