В работе Google произошел сбой

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Алматы. 12 августа. КазТАГ — В работе крупнейшей сети поисковых систем Google произошел сбой, передает корреспондент агентства.

«У Google проблемы с 17.37 EDT (воскресенья по времени Восточного побережья США) (03.37 понедельника по времени Нур-Султана – КазТАГ) (…) #Googledown», — говорится в сообщении сервиса Downdetector, размещенной в Twitter в понедельник.

Большинство пользователей Google сообщают о проблемах при выполнении поисковой операции, у некоторых возникают проблемы со входом в учетную запись.

Сбой в работе Google наблюдается в США, России и Европе.

Google (рус. Гугл) – крупнейшая сеть поисковых систем, принадлежащая корпорации Google. Google также предлагает почтовый сервис Gmail, видеохостинг Youtube, Google-карты, Google Talk, социальную сеть Google+. Компания также занимается разработкой браузера Google Chrome (Гугл хром), магазина Google Play (приложения для Андроид ОС), рекламных платформ Adwords и Adsense.

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