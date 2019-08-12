Назначен новый постпред Казахстана в уставных органах СНГ и посол РК в Беларуси

Нур-Султан. 12 августа. КазТАГ — Назначен новый постоянный представитель Казахстана в уставных органах СНГ и посол РК в Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Бейсенбаев Аскар Асанович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянным представителем при уставных органах СНГ по совместительству», — говорится в сообщении Акорды в понедельник.

Также сообщается, что «указом главы государства Ертысбаев Ермухамет Кабидинович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянного представителя при уставных органах СНГ по совместительству», который данный пост занимал с ноября 2017 года.

Напомним, 58-летний Аскар Бейсенбаев с 2008 по 2013 годы руководил представительством президента в парламенте, с 2007 по 2008 годы – был депутатом мажилиса, с 27 августа 2013 года – депутатом сената парламента РК, с сентября 2013 года по 16 сентября 2016 года – заместителем председателя сената парламента РК.

До назначения на новую должность Бейсенбаев с сентября 2017 года являлся председателем комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству сената парламента РК.