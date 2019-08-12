В Алматы правозащитники попросили Токаева взять на контроль дела о воспрепятствовании деятельности журналистов

Алматы. 12 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы правозащитники попросили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева взять на контроль дела о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, сообщила адвокат Айман Умарова.

«Мы обращаемся к Токаеву, чтобы все эти дела (о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов – КазТАГ) взяли на контроль и эти дела должны дойти до суда. Будет официальное обращение от «Әділ сөза» вместе со мной. Не хотелось бы политизировать, но само по себе так получается. Будем ли обращаться к министру МВД, не знаю. Я не думаю, что будет результат, потому что это его подчиненные. И если министр МВД видит нас, слышит нас, эти дела должны были быть взяты на контроль, зарегистрированы. Возможно, мы подготовим видеообращение, потому что, как показала практика, видеообращения более эффективны», — сказала Умарова на пресс-конференции в понедельник.

При этом она отметила, что речь идет о воспрепятствовании деятельности журналистов при освещении митингов в Нур-Султане, когда неизвестными лицами на глазах у руководства департамента полиции (ДП) использовались зонты и газовые баллончики, нападения на журналистов КазТАГ, радио «Азаттык» и Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) на пресс-конференции в Алматы и др.

В свою очередь президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамара Калеева отметила, что к обращению, возможно, присоединятся и другие правозащитные НПО.

«Возможно, это будет обращение коллективное со стороны НПО, мы, возможно, другие правозащитные организации, которые специализируются на защите свободы выражения, привлечем», — сказала Калеева.

При этом она отметила, что обращение в международные правозащитные организации уже были направлены.

«Мы подали обращение в «Репортеры без границ». В IFEX мы уже написали – это 190 журналистских организаций по всему миру. Мы это дело забывать не будем. Адвокатские усилия и журналистские усилия должны привести к какому-то серьезному правовому результату», — добавила Калеева.

По ее словам, за последние 20 лет фондом «Әділ сөз» зафиксировано более 800 случаев воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

«Нападений идет много. Только у нас зафиксировано более 800 случаев воспрепятствования законной деятельности журналистов за 20 лет – бьют, матерят, шантажируют. Форм воспрепятствования очень много. Было одно единственное дело в 2005 году, когда журналист подал иск о воспрепятствовании профессиональной деятельности и суд признал его правоту. Это единственное за 28 лет независимости Казахстана дело. А сейчас пошел всплеск этих безобразных явлений, когда журналистам не дают работать. Эти дела чрезвычайно сложные, потому что их всегда волокитят, у журналистов кончается терпение, и виновным все сходит с рук», — подчеркнула Калеева.

В свою очередь журналист Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Андрей Гришин отметил, что по всем поданным сотрудниками КМБПЧиСЗ заявлениям не производится никаких действий, а его заявление о нападении на пресс-конференции в Алматы 22 июля вообще было утеряно.

При этом он добавил, что целью подобных нападений может являться не только воспрепятствование деятельности журналистов, но и закрытие единственного пресс-клуба, в котором граждане, недовольные действиями властей, могут высказывать свое мнение.

Напомним, 22 июля на пресс-конференции о преследованиях матерей в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) в Алматы было совершено нападение на журналистов. У сотрудников МИА «КазТАГ» отобрали оборудование, а камеры журналистов телеканала «Алматы» и «Радио Азаттық» и вовсе полностью сломали. Была вызвана полиция, которая не предприняла никаких мер в отношении нарушителей.