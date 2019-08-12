Назначен замакима Шымкента

Алматы. 12 августа. КазТАГ — Назначен заместитель акима Шымкента, сообщает пресс-служба акимата города.

«Распоряжением акима Шымкента Садыр Ербол Абилхаирулы назначен заместителем акима города. Своего нового заместителя, который до этого занимал должность заместителя акима Туркестанской области, Ерлан Айтаханов представил на аппаратном совещании, пожелав успехов в деле развития города», — говорится в сообщении в понедельник.

В акимате уточнили, что Садыр будет курировать сферы предпринимательства, сельского хозяйства, туризма, цифровизации и природоохранную деятельность.

46-летний Ербол Садыр в 1995-2009 годы работал главным специалистом, заведующим отделом экономики Созакской районной администрации, заведующим отделом экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, заведующим отделом по поддержке и развитию предпринимательства, заместителем руководителя областного управления по поддержке предпринимательства, руководителем отдела инвестиционной политики, руководителем управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области; с 22 мая 2013 года – заместителем акима Южно-Казахстанской области.

До назначения Садыр с 14 сентября 2017 года работал заместителем акима Туркестанской области.

Напомним, 30 июля Ерлан Айтаханов сменил Габидуллу Абдрахимова на посту акима Шымкента, который занимал данный пост с июня 2018 года.