Президент Токаев подписал указы о прекращении полномочий ряда депутатов сената парламента РК и назначении депутатов сената

Нур-Султан. 12 августа. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указы о прекращении полномочий ряда депутатов сената парламента РК и назначении депутатов сената. Указы публикуются на сайте Акорды в понедельник.

Указами главы государства прекращены полномочия депутатов сената парламента Республики Казахстан Громова Сергея Николаевича; Кима Георгия Владимировича; Куставлетова Дулата Рашитовича; Тусупбекова Рашида Толеутаевича; Айтимовой Бырганым Сариевны; Бейсенбаева Аскара Асановича

Указами главы государства назначены депутатами сената парламента Республики Казахстан: Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы; Лукин Андрей Иванович; Назарбаева Дарига Нурсултановна; Сулеймен Ляззат Жанылыскызы; Нуржигитова Дана Омирбаевна; Сафинов Канатбек Бейсенбекович; Жусип Нурторе Байтелесович; Шакиров Аскар Оразалиевич.