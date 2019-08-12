Процедурные вопросы об освобождении Аукенова с должности замакима Алматы еще решаются

Алматы. 12 августа. КазТАГ — Процедурные вопросы об освобождении Ерлана Аукенова с должности заместителя акима Алматы еще решаются. Сообщает пресс-служба акимата города в понедельник.

«Поясняем, что заместитель акима города (Алматы) Ерлан Аукенов сегодня (в понедельник, 12 августа — КазТАГ) действительно обратился к акиму города с просьбой освободить его от занимаемой должности. Вместе с тем сообщаем, что в данный момент решаются процедурные вопросы», — говорится в сообщении пресс-службы, распространенной в понедельник.

Как уже сообщалось, в понедельник заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов покинул занимаемую должность.

«Заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов покинул занимаемую должность. С 2015 года он курировал разные отрасли, в том числе вопросы предпринимательства, жилья, сельского хозяйства. В последний период занимался вопросами занятости, социального благосостояния населения, повышения городской мобильности», — сообщала ранее в понедельник пресс-служба акимата Алматы.

Напомним, Ерлан Аукенов был назначен заместителем акима Алматы в августе 2015 года, а спустя 2 года временно покинул должность в связи с прохождением обучения за рубежом по программе «Развитие городов» в магистратуре Лондонской школы экономики и политических наук. В августе 2018 года он вернулся на пост замакима Алматы.