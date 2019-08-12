Казахстанско-иорданская межправительственная комиссия на своих заседаниях вновь и вновь ставит задачу расширения двустороннего сотрудничества

А торгово-экономические отношения между Казахстаном и Иорданией в плане динамики их показателей как были, так и продолжают оставаться в зачаточном состоянии

Издание MENAFN.COM опубликовало статью под названием «Jordan, Kazakhstan to bolster trade, economic ties» — «Иордания и Казахстан собираются укреплять торгово-экономические связи».

В ней говорится так: «В Аммане состоялась встреча официальных представителей Иордании и Казахстана. На ней сторонами рассматривались возможные пути укрепления двусторонних торгово-экономических связей.

В ходе встречи официальные представители Иордании и Казахстана обсуждали перспективы развития связей, так как эти две страны стремятся к расширению сотрудничества.

Стороны также рассматривали проблемы, возникающие в ходе развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также вопросы, касающиеся пятого заседания межправительственной комиссии.

Товарооборот между Иорданией и Казахстаном за первые десять месяцев прошлого года составил $2,642 миллиона».

Речь в вышеназванной статье идет о состоявшейся на днях в Аммане встрече посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве Айдарбека Туматова с сопредседателем казахстанско-иорданской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству — министром индустрии, торговли и снабжения Тариком Хаммури. В ходе состоявшихся переговоров главным образом обсуждались вопросы, связанные с проведением в сентябре нынешнего года в Аммане пятого заседания межправительственной комиссии. Предыдущее, четвертое по порядку ее заседание состоялось в столице Казахстана в сентябре 2016 года. Одним словом, она раз в несколько лет заседает, ставит задачи и намечает планы. А вот казахстанско-иорданские торгово-экономические отношения в плане динамики их показателей как были, так и продолжают оставаться в зачаточном состоянии. И сколько-нибудь серьезно оживить их казахстанско-иорданской межправительственной комиссии явно не удается. Так, по итогам января-октября 2018 года объем двустороннего товарооборота составил $2,642 миллиона. А в 2017 году Казахстан и Иордания наторговали всего на $563,8 тысячи.

Посольство РК в Аммане открылось в 2007 году. Первым послом Казахстана в Иордании стал Булат Сарсенбаев. В апреле 2012 года он еще был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Ливанской Республике и Государстве Палестина.

В столице Иордании при его нахождении в этой стране в качестве главы тамошнего официального дипломатического представительства РК одна из улиц была названа в честь казахстанского президента Нурсултана Назарбаева. Об этом было объявлено мэром города Омаром Маани в ходе визита в Амман его тогдашнего коллеги из Астаны Имангали Тасмагамбетова. То было в июне 2010 года. А в следующем месяце того года Нурсултан Назарбаев должен был отмечать свое семидесятилетие. Присвоение его имени одной из улиц Аммана явно было приурочено к этому, тогда только ожидавшемуся юбилею.

Улица имени Нурсултана Назарбаева находится в восточной части столицы Иордании. Ее протяженность составляет три километра. Сам Нурсултан Назарбаев посещал Иорданию в конце 2009 года.

Возвращаясь к разговору о состоянии казахстанско-иорданских торгово-экономических связей, следует отметить, что в прежние времена они, по правде сказать, выглядели куда более обнадеживающими, чем теперь. В недавнем прошлом Иордания являлась одним из крупнейших импортеров казахстанской пшеницы на Ближнем и Среднем Востоке. Так, в 2002-2006 годах в Иорданию было экспортировано 820 тысяч тонн зерна из нашей страны.

После состоявшегося в 2014 году введения в строй международного транспортного коридора Север — Юг или, иначе говоря, железной дороги Казахстан – Туркмения – Иран экспорт казахстанских зерновых в эту страну, казалось, получит новый импульс. Однако этого не произошло. В дальнейшем, наоборот, в связи с тем, что тариф на транзит казахстанской пшеницы по территории некоторых стран повысился, ее экспорт в Иорданию был признан малорентабельным и прекращен.

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