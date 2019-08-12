Сетевые СМИ о возможных досрочных выборах в мажилис

Асан КАЙГЫ – «Выборы как предчувствие: какими будут контуры нового парламента?» — Две встречи президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА, проведенные в последние дни – с первым зампредом партии «Нур Отан» Бауыржаном БАЙБЕКОМ и с Елбасы Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, после которой первый президент поручил Байбеку разработать программу «перезагрузки партии», послужили очередным доводом в пользу приближающихся досрочных парламентских выборов. Вместе с тем, очевидно, что электоральную кампанию будут предварять некие политические реформы, которые изменят контуры будущего парламента.

Касым-Жомарт ТОКАЕВ во время встречи с Бауыржаном Байбеком . (Фото с сайта akorda.kz)

Президентские выборы 2019 года показали, что в Казахстане существует большой потенциал роста протестных настроений, которые могут выражаться в «голосовании против власти». Также по косвенным признакам заметен долгосрочный тренд снижения рейтинга партии «Нур Отан». В случае сохранения статус-кво (отсутствия реформы избирательной системы) «партия власти» получат меньше голосов на парламентских выборах по сравнению с предыдущей электоральной кампанией 2016 года. Насколько меньше сказать трудно.

С этой точки зрения логично предположить, что казахстанские власти захотят повторить опыт России 2014 года, поменяв свою избирательную систему с пропорциональной на смешанную, тем самым минимизируя политические риски от долгосрочного тренда на снижение рейтинга «партии власти». Такой маневр, с одной стороны, позволит институционально усилить власть, с другой – даст многим лидерам общественного мнения возможность попасть в парламент через выборы в округах.

Базовый сценарий власти, судя по всему, включает в себя стратегию сохранения статуса-кво, то есть отсутствие изменений в избирательной системе Казахстана. Но сценарий перехода от пропорциональной к смешанной избирательной системе на данный момент гораздо более выгоден для власти с утилитарной точки зрения.

Виктория ПАНФИЛОВА – «Нурсултан Назарбаев объявил о перезагрузке в правящей партии» — В Казахстане после объявленной лидером нации Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ перезагрузки правящей партии «Нур Отан» началась подготовка к внеочередным парламентским выборам, которые могут состояться в конце нынешнего – начале будущего года. Решение будет принято в октябре. Электоральную кампанию предварят политические реформы, которые изменят контуры будущего парламента.

Директор международных программ Института национальной стратегии России Юрий СОЛОЗОБОВ сказал «НГ»: «Токаев проводит переформатирование кадровой обоймы. Предъявляет новые, более жесткие требования к действующим государственным чиновникам, и вполне естественно, что ему потребуется и новый состав парламента для решения новых задач. Менее костный, более динамичный. Я не исключаю, что будет объявлен специальный «токаевский призыв» в партии «Нур Отан».

«Уже стало понятно, что в партии пройдут не только кадровые изменения, но и структурные. Больше внимания будет уделяться социальным проблемам. Открываются общественные приемные. Это необходимое условие, чтобы контактировать с массами, понимать их потребности. Это укладывается в русло новой программы Токаева, который позиционирует себя как «президент для бедных». Открываются президентские приемные на местах, и такой опытный политик, как Аида Балаева, получившая пост советника президента, будет заниматься контролем за обращениями граждан в администрацию. Видимо, этим обращениям придается весомое значение», – отметил Солозобов.

По мнению казахстанского политолога Жанар ТУЛИНДИНОВОЙ, каких-либо внятных обоснований для досрочных парламентских выборов пока не озвучивалось. Хотя выборы в мажилис (нижняя палата парламента. – «НГ») традиционно бывали досрочными. «По предыдущему опыту можно назвать самые ходовые: первое, провести электоральную кампанию, пока не усугубились кризисные явления в экономике и у населения наличествует «жирок» социального оптимизма. Второе, провести парламентские выборы сразу вслед за президентскими, чтобы партия Елбасы (лидера нации. – «НГ») «Нур Отан» победоносно въехала в парламент за счет высокого электорального рейтинга президента – выдвиженца от партии – Касым-Жомарта Токаева», – сказала «НГ» Жанар Тулиндинова.

Жанар Тулиндинова полагает, что именно с этим несоответствием партии «Нур Отан» общественно-политическим трендам и недостаточным динамизмом связано недавнее поручение Елбасы разработать программу перезагрузки партии. Перекрестная встреча Токаева с Назарбаевым и Байбеком и Назарбаева с Байбеком укрепила экспертное сообщество во мнении, что эти переговоры связаны с подготовкой к парламентским выборам. «Не исключено, что их будут предварять реформы избирательного и, возможно, партийного законодательства. Одной из мер может стать переход к смешанной избирательной системе и возвращение голосования по одномандатным округам. Рекрутинг в парламент некоторого количества харизматичных лидеров мнения в качестве депутатов-одномандатников помог бы оживить деятельность парламента, преодолеть инертность в его деятельности», – считает эксперт.

«Ерлан Саиров: Сегодня четко очерчивается линия противоречий между «голубями» и «ястребами»» — Интервью с членом Национального совета общественного доверия, политологом, заместителем председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан Ерланом САИРОВЫМ — Что касается досрочных парламентских выборов. В нашей стране, в силу неразвитости ряда государственных институтов, в политическом процессе может иметь место смещение по срокам в ту или иную сторону. По идее, в соответствии с законодательством, парламентский цикл должен подойти к концу в 2020 году. Однако, поскольку в стране часто произвольно менялись даты избирательных кампаний, однозначно говорить о сроках парламентских выборов сложно.

На мой взгляд, Нацсовет к предстоящим парламентским выборам прямого отношения не имеет. Миссия этого органа заключаются в том, чтобы придать динамику, ускорить процесс социальной и политической модернизации в стране. Я уже отметил, что многие институты государственности в нашей стране или не работают, или недоразвиты. По идее, в каждой стране с развитой демократией должны быть три ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная.

У нас, законодательная и судебная системы полноценно не развиты. Они являются как бы филиалами исполнительной власти. Так как эти институты работают неэффективно, отсутствуют традиции и культура парламентской деятельности, а в регионах представительные органы власти находятся в полном подчинении у местных акимов, приходится создавать такие внеинституциональные структуры, как Нацсовет общественного доверия.

Создание по инициативе К-Ж. ТОКАЕВА этого органа продиктовано текущей ситуацией, ибо на раскачку времени нет: многие реформы приходится проводить, что называется, с места в карьер, чиновничий аппарат пока еще не понимает логику предстоящей работы. Есть в определенной мере сопротивление старой системы инновациям «новой власти». Четко очерчивается линия противоречий между «голубями» и «ястребами».

Поэтому реформы будут, по всей видимости, проводиться шаг за шагом – при этом не должна быть потеряна управляемость страной. Самое главное – страна не должна скатиться до охлократии и правового и политического нигилизма. Именно поэтому, хотя К-Ж. Токаев видит необходимость перемен, однако для него гораздо важнее вопрос технологии: как осуществить реформы?

«Партия Нур Отан может создать параллельную вертикаль власти в Казахстане» — Политолог Данияр АШИМБАЕВ — Президентом сейчас является Токаев, и на него все больше ориентируется аппарат. При этом Назарбаев оставил за собой Совет безопасности, Ассамблею народа и «Нур Отан». Все понимают, что это самостоятельная вертикаль, пока Елбасы в форме.

И всем понятно, что ориентир будет на того, у кого власть. А власть – это административный, финансовый и информационный ресурсы. А они-то все больше оказываются в руках Токаева. Не передав ему контроль над партией, Назарбаев создал определенную дилемму. В условиях, когда партия формируется первым президентом, у второго нет особого желания ею заниматься. И даже возникает ситуация – нужна ли вообще партия власти в таком состоянии? Потому что ресурс партии во многом административный.

Партия как бы есть, но я бы не сказал, что у нее есть практическое применение. Партия нужна на выборах, а на выборах сейчас народ за «Нур Отан» голосовать не будет. И по данным социологов, рейтинг партии стремительно падает. Есть установка, что партия власти не может получить меньше, чем получила на простых выборах. В итоге возникает ситуация «как сделать конфетку, если исходный материал этого не предусматривает».

Выборы не за горами, но проблема в том, что «Нур Отан» в текущем виде стал анахронизмом. Огромное количество голосов, отданное за партию, лишает возможности создания и развития многопартийной системы. А пока нет дискуссии в парламенте, эта дискуссия будет твориться на митингах. Единственный способ восстановить баланс системы – пойти на серьезную либерализацию партийного и электорального законодательства.

Формирование избирательного списка и определение депутатов от него – личная прерогатива бывшего главы государства. Поэтому есть мнение [что сто́ит] преобразовать «Нур Отан» в движение, а партию власти создать заново с нуля. Может быть, это будет не одна, а две или три партии. Достаточно снизить порог требований для их создания.

Если власть действительно хочет наладить диалог с обществом, нужно квалифицированным большинством пожертвовать. Многие во власти это понимают, но есть определенные установки. Идейный конфликт сейчас где-то присутствует, просто пока себя не проявляет.

Сделать из «Нур Отана» ресурс, за который население будет держаться с удовольствием, очень сложно, но если им пожертвовать, у власти появится пространство для маневра. А это будет способствовать открытости и повышению ответственности политической системы. Не исключен возврат к конституционному большинству с годами, но сейчас, чтобы вытравить пар, власть должна поделиться властью. А к этому определенные силы в стране не готовы.

Досым САТПАЕВ – «В Казахстане заговорили о досрочных парламентских выборах. Как оживить партийное поле страны?» — Те объединения, которые в Казахстане называются партиями, таковыми на самом деле не являются. Партии могут существовать только в том обществе, где есть чёткая социальная стратификация. У нас же партийные организации долгое время искусственно создавались как по шкале политической ориентации, так и посредством подгонки под них конкретных электоральных групп.

Поэтому первым шагом в сторону изменения партийной системы Казахстана является не перезагрузка Nur Otan, а появление нового поколения партийных игроков, что возможно в первую очередь на основе законодательных изменений. Например, законодательное требование наличия у каждой партии 40 000 членов в стране с относительно небольшим населением, а также партийных филиалов во всех регионах страны и городах республиканского значения явно является искусственным ограничением с точки зрения формирования многопартийного конкурентного поля. Эти ограничения необходимо убрать, снизив планку по количеству членов партии и наличия ее филиалов по всей стране.

Помимо этого, формирование парламента (а недавно и маслихатов) идет только по партийным спискам, что является дополнительным искусственным ограничением для реализации избирательного права тех граждан, которые не доверяют ни одной из действующих партийных структур. Следовательно, и парламент, и маслихаты необходимо формировать на основе не только пропорциональной системы, но и мажоритарной, чтобы партийную элиту уравновесить одномандатниками. В этом есть резон, чтобы парламентские партии сами не превратились в группы давления тех или иных олигархических групп.

Поэтому к парламентским выборам руководство страны не должно относиться как к партийной карусели, на которой крутятся и получают удовольствие одни и те же игроки. Самой власти должно быть выгодно появление дополнительных легальных каналов для трансформации протестных настроений в цивилизованную политическую деятельность. В противном случае, если парламент так и останется лишь «клубом молчунов», то это будет и дальше провоцировать кризис доверия к законодательной ветви власти со стороны населения.

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