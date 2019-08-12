Замакима Алматы Ерлан Аукенов покинул занимаемую должность

Алматы. 12 августа. КазТАГ — Заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов покинул занимаемую должность, сообщает пресс-служба городского акимата.

«Заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов покинул занимаемую должность. С 2015 года он курировал разные отрасли, в том числе вопросы предпринимательства, жилья, сельского хозяйства. В последний период занимался вопросами занятости, социального благосостояния населения, повышения городской мобильности», — говорится в сообщении в понедельник.

Напомним, Ерлан Аукенов был назначен заместителем акима Алматы в августе 2015 года, а спустя 2 года временно покинул должность в связи с прохождением обучения за рубежом по программе «Развитие городов» в магистратуре Лондонской школы экономики и политических наук. В августе 2018 года он вернулся на пост замакима Алматы.