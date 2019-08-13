Нур-Султан. 13 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Наибольший вклад в инфляцию в Казахстане вносит рост цен на продовольственные товары, сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев.

«В июле текущего года месячная инфляция составила 0,2%, годовая инфляция сохранилась на уровне 5,4%. Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары, достигший 8,7%. Цены на непродовольственные товары демонстрируют умеренный темп роста и в годовом выражении составляют 5,9%. Динамика цен на платные услуги сохраняется на исторических минимумах», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

При этом он попросил правительство усилить контроль за ростом цен на отдельные группы товаров.

«Основными рисками ускорения инфляции остаются расширение потребительского спроса на фоне повышения реальных денежных доходов населения. В этой связи просим правительство усилить меры по контролю за ростом цен на отдельные группы товаров», — добавил Досаев.