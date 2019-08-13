Нур-Султан. 13 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Снижение объемов строительства наблюдается в Нур-Султане, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр.

«Индекс физического объема по строительству за январь-июль 2019 года составил 111,5%. Положительная динамика наблюдается в восьми регионах. Лидерами являются Кызылординская (275,5%), Карагандинская (193,6%), Атырауская (129%). Снижение показателя отмечается в трех регионах: в Мангистауской (-30,4%) области и в Нур-Султане (-12,5%) и Шымкенте (-34,4%)», — сказал Скляр на заседании правительства во вторник.

По его словам, в Нур-Султане также отмечается снижение темпов по вводу жилья.

«По жилищному строительству по итогам семи месяцев введено в эксплуатацию 6,5 млн кв. м жилья. Всего по республике сдано 55 849 единиц жилищ (в том числе 24 013 индивидуальных домов). Лидерами по вводу жилья являются Туркестанская (130,9%), Кызылординская (128,7%), Костанайская (118,6%) области. Снижение темпов по вводу жилья отмечается в Мангистауской области (87,7%) и в Нур-Султане (64,1%)», — отметил Скляр.

При этом он подчеркнул, что «данным акиматам необходимо активизировать свою работу».