Новое подразделение создано в министерстве обороны РК

Алматы. 13 августа. КазТАГ – Новое подразделение создано в министерство обороны РК, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«В рамках совершенствования структуры центрального аппарата министерства обороны и генерального штаба, по результатам проведённого впервые функционального анализа, создано несколько новых подразделений. Одно из них – Департамент стратегического анализа и развития», — говорится в сообщении во вторник.

Так, департаменту поручены: координация разработки документов Системы государственного планирования, в том числе концептуальных подходов к строительству и развитию Вооруженных сил, обеспечению военной безопасности и обороноспособности страны.

«На департамент возложен контроль хода реализации Стратегического плана Министерства обороны, анализ и выявление перспективных направлений деятельности, требующих особого внимания и концентрации финансовых и материальных ресурсов», — пояснили в минобороны.

Уточняется, что усилия будут направлены на поиск оптимальных решений, способствующих количественному и качественному росту оборонного потенциала Казахстана, строительству Вооруженных сил с учётом имеющихся и прогнозируемых рисков и угроз безопасности.

Возглавил новый департамент Саидмурат Танирберген. Он имеет опыт в области стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности, а также оборонно-промышленного комплекса.

С 1999 по 2002 год Саидмурат Бапанулы возглавлял Департамент международного сотрудничества министерства обороны. С 2002 года работал в Секретариате Совета безопасности на должностях заведующего сектором Секретариата, отделом внешней и военной безопасности, а также заместителя заведующего Секретариата. С 2015 по 2019 год являлся заведующим Секретариатом Совета безопасности.

Имеет государственные награды: ордена «Парасат», «Құрмет», медаль «Ерең еңбегі үшін».