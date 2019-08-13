Нур-Султан. 13 августа. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и пяти областях Казахстана на 14-15 августа, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«14 августа в Мангистауской области местами ожидаются ветер северо-западный 15-20 м/с, пыльная буря. Сутки 14 августа в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер западный 15-20 м/с. 14 августа в Кызылординской области местами сохраняется ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, днем местами пыльная буря. 14 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. Днем местами град», — говорится штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Также сообщается, что 14-15 августа в Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, шквал, ветер юго-западный с переходом на северный 15-20 м/с, днем 15 августа порывы 25 м/с.

«В Нур-Султане 14-15 августа ожидается гроза. Днем 15 августа ожидается град, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем 14 августа, 15 августа ожидается гроза, град», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-100%.