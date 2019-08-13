Почти Т96 млн составил ущерб от лесного пожара в Баянаульском нацпарке в Павлодарской области

Павлодар. 13 августа. КазТАГ — Почти Т96 млн составил ущерб от лесного пожара в Баянаульском государственном национальном природном парке в Павлодарской области, передает корреспондент агентства.

«Такой крупный пожар в Баянауле был 11 лет назад. Общий ущерб от лесного пожара Т95,9 млн. Имеется прямой ущерб Т74 млн. Обгорела сосна на 3 тыс. куб. м и на 515 куб. м – лиственные породы – осина. Площадь пожара составила 71,1 га, в том числе 55,8 га – лес. Причины пожара не установлены, предположительно – неосторожное обращение с огнем населения. Затрудняло тушение горная пересеченная местность. Это не равнина, где можно принять локальные меры борьбы с пожаром. Помощь оказала большая авиация», — сообщил заместитель руководителя Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Болат Абильбаев во вторник.

По его словам, после ликвидации пожара работала комиссия по определению причин и ущерба пожара.

«Место пожара обошли по периметру, внутри не было обнаружено обгоревших тел птиц и животных. Животный мир не пострадал, он мог уйти вправо, влево, в другую лощину. Недалеко при облете вертолетом места пожара было замечено движение архара, он никуда оттуда не ушел. Человеческих жертв нет. Пожар начался 14 июля. О ликвидации пожара объявили 26 июля в 12.00», — проинформировал Абильбаев.

Как уточнил главный инспектор по ЧС аппарата акима Баянаульского района Саят Кабдиев, лесной пожар в нацпарке произошел на участках №73 и №83.

«Дополнительно для тушения пожара была привлечена специальная техника из пожарных частей и пожарных постов Экибастуза, Калкамана, Майкаина, Жанатлека, Кондыколя. Была задействована поливочная техника из домов отдыха. Для тушения с воздуха из Усть-Каменогорска с организации «Казавиалесоохрана» прибыл вертолет МИ-8 с шестью горными десантниками, а из Кокшетау «Казавиаспас» – МИ-26. МИ-8 сделал 76 сбросов по 2,5 тыс. кубов воды, МИ-26 – 30 сбросов по 10 тыс. кубов. 19 июля в 09.05 была объявлена локализация лесного пожара. 26 июля в 12.00 он был полностью потушен. В тушении было задействовано 150 людей, а также более 50 единиц техники и два вертолета», — проинформировал главный инспектор.

Напомним, 17 июля сообщалось, что пожар в Баянаульском национальном парке в Павлодарской области, который начался 14 июля, тушат третьи сутки. Тушение пожара осложнил сильный ветер. 19 июля пожар был локализован, а 26 июля – ликвидирован.