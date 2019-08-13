Алматы. 13 августа. КазТАГ — Отключение электроэнергии в отдельных районах Алматы произошло из-за возгорания силовых кабелей. Сообщает пресс-служба АО «Алатау Жарык Компани»

«13 августа 2019 года в 17:42 часов в результате возгорания силовых кабелей 6-10кВ в кабельном канале за территорией подстанции произошло частичное отключение электроэнергии на подстанции №168А «Есентай» города Алматы. На данный момент ведутся работы по переключению потребителей на другие подстанции, а также работы по восстановлению поврежденных кабелей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистами АО «Алатау Жарық Компаниясы» прилагаются все усилия для максимально оперативного устранения неполадок и скорейшего подключения всех потребителей.

«Оперативно-выездная бригада работает над восстановлением подачи электроэнергии и устранением неполадок. Причина повреждения выясняется. Ситуация в мегаполисе находится под контролем. Приносим свои извинения жителям и гостям города за временные неудобства», — говорится в сообщении.

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Как сообщает корреспондент КазТАГ, в частности, отключение света произошло в Бостандыкском районе. «В районе улиц Тимирязева, от Манаса до Розыбакиева света нет. На Тимирязева не работают светофоры, регулировщиков тоже пока нет. Час пик, дорога перегружена. Каждый едет, как может», — поделился с КазТАГ житель Бостандыкского района.

Ранее поступили сообщения от жителей Медеуского и Ауэзовского районов. Там также крупные квадраты улиц остались без света, не работают светофоры.

Напомним, месяц назад, 15 июля, практически весь город несколько часов оставался без электроэнергии.