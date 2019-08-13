Алматы. 13 августа. КазТАГ – В столице появился зал единоборств для военнослужащих, сообщает пресс-служба минобороны РК.

«В рамках совершенствования учебно-материальной базы боевой подготовки войск в столице Казахстана открыт современный спортивный зал. Ожидается, что новый объект также даст импульс дальнейшему развитию военно-прикладных видов спорта в казахстанской армии», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что в зале единоборств на постоянной основе будут проводить занятия военнослужащие специальных подразделений, а также личный состав Акмолинского гарнизона при подготовке к спортивным состязаниям.

«Зал оборудован необходимым инвентарем (ринг, татами, гимнастические снаряды, силовые тренажеры) для организации тренировок и соревнований по многим видам единоборств: боксу, борьбе, рукопашному бою, армейскому рукопашному бою. Для зрителей предусмотрена панорамная смотровая площадка», — добавили в оборонном ведомстве.

Запуск подобных спортивных объектов является очередным шагом в повышении боевой и физической подготовки военнослужащих, а также всесторонней поддержке и развитии военного спорта.