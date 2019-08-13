Т420 млрд пенсионных накоплений могут быть переданы частным управляющим — ЕНПФ

Алматы. 13 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Сумма пенсионных накоплений казахстанцев, которую могут направить для управления КУПА, составляет чуть более Т420 млрд, ответил ЕНПФ на запрос МИА «КазТАГ».

«Совокупная сумма, превышающая порог достаточности, и которая, согласно рассматриваемой концепции, может быть потенциально направлена в конкурентную среду для управления КУПА (компании по управлению пенсионными активами), составляет чуть более Т420 млрд», — говорится в официальном ответе ЕНПФ на вопрос о том, сколько вкладчиков — владельцев крупных счетов в ЕНПФ смогут заключить с частными управляющими компаниями договор по управлению инвестиционным портфелем, передадут им «сверхнакопления» для более рисковых инвестиций и высокого дохода.

Таких вкладчиков, согласно данным ЕНПФ в Казахстане – около 90 тысяч.

«Порядка 70 тыс. мужчин имеют накопления Т8,2 млн и около 20 тыс. женщин имеют накопления Т10,1 млн и более. Общий объем активов вкладчиков, чьи персональные накопления превышают указанные суммы, составляет более Т1,2 трлн», — указывается в ответе.

По актуарным расчетам, прогнозируется, что в 5-ти летней перспективе эти показатели увеличатся, как минимум, в 2,5 раза, подчеркнул ЕНПФ.

Как сообщалось, планируемый порог достаточности для передачи накоплений от АО «ЕНПФ» частным управляющим компаниям на 2019 год для женщин – свыше Т10,1 млн, для мужчин – свыше Т8,2 млн.

Пенсионные накопления вкладчиков по состоянию на 1 июля 2019 года превышали Т9,99 трлн.