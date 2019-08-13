Алматы. 13 августа. КазТАГ.— Восемь человек задержаны по подозрению в незаконной добыче золоторудных камней в Жамбылской области, сообщает пресс-служба областного департамента полиции (ДП).

«27 июля на пульт «102» Мойынкумского районного отдела полиции поступило сообщение о гражданах, собиравших рудные камни, содержащие золото. Золотодобытчики занимались сбором и передвигались на трех автомашинах марки «УАЗ». В ходе проверки сотрудники полиции изъяли четыре мешка рудных камней, содержащих драгоценный металл. По делу задержаны восемь подозреваемых. Назначена судебно-химическая экспертиза конфискованных рудных камней», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

По данному факту, как сообщили в ДП, начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 334 (самовольное пользование недрами) УК РК.