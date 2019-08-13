Девальвация НСОД или национальной валюты – что быстрее? 13.08.2019 14:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 272 0 Пётр Своик о войне киргизских президентов, укреплении Токаева и ослаблении тенге Похожие материалы: «НСОД — не Моника Беллуччи» «Выборы как предчувствие: какими будут контуры нового парламента?». «НСОД: кого в нем больше – популистов или аналитиков?» «Атамекен» о внедрении 5% обязательных пенсионных взносов: нагрузка на бизнес недопустима». «Больше неприкасаемых нет» Эксперт о курсе тенге: Кто-то сливает объем валюты, если никого не накажут – значит квазигоссектор Нацбанк РК ужесточает требования к обменным пунктам валюты Нацбанк РК: Ограничение работа обменных пунктов валюты дневным временем — общемировая практика