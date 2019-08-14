Арми-2019: «Бронзу» завоевали казахстанские снайперы

Нур-Султан. 14 августа. КазТАГ — «Бронзу» завоевали казахстанские снайперы в конкурсе «Снайперский рубеж», прошедшем в рамках V Армейских международных игр-2019 (АрМИ-2019), сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«В Бресте (Беларусь) завершился конкурс «Снайперский рубеж», проводимый в рамках АрМИ-2019. Казахстанские снайперы по итогам заняли третье место, на первом месте хозяева конкурса, второе место у команды России», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что конкурс «Снайперский рубеж» состоял из трех этапов: индивидуальный зачет, парный зачет и снайперская эстафета.

«В индивидуальном зачете стрелки состязались в стрельбе из снайперской винтовки с дневным и ночным прицелами. Мишени показывались шесть раз на разных рубежах. За 30 сек. снайперам необходимо было сориентироваться и точно поразить цель. В парном зачете участники выступали в тандеме. На данном этапе определялись наиболее подготовленные снайперские пары», — проинформировали в минобороны.

По данным министерства, на первом этапе принимала участие 21 команда, на втором – восемь команд. В частности, снайперы Казахстана, России, Беларуси, Китая, Узбекистана, Азербайджана, Вьетнама и Ирана.

«В финале конкурса состязались сильнейшие команды снайперов из России, Беларуси и Китая. Снайперская эстафета представляла собой полосу препятствий, по преодолению которой участники выполняли метание гранаты и стрельбы на огневом рубеже», — резюмировали в МО РК.

Напомним, АрМИ-2019 стартовали 3 августа и продлятся до 17 числа. Соревнования проходят на территории 10 государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана.