Алматы. 14 августа. КазТАГ — Подробности произошедшего в Наурызбайском районе Алматы выброса селя рассказали в ДЧС города, передает корреспондент агентства.

«В связи с устойчивым температурным фоном за последние два месяца 14 августа в 06.20 произошло опорожение озера №1 бассейна реки Каргалы по имеющимся внутриморенным каналам с ориентировочным расходом 5 куб. м/сек, уровень воды в озере понизился на 5 м, предварительный объем сошедшей воды составляет более 20 тыс. куб. Незамедлительно было проведено оповещение населения, проживающего в ущелье Каргалы через сиренно-речевые устройства (СРУ были запущены локально, только в ущелье). Для оповещения населения также направлены пожарные подразделения Наурызбайского района, дорожно-патрульные экипажи через сигнально громкоговорящую связь, приведены в готовность пункты приема пострадавшего населения в Наурызбайском районе, для эвакуации подготовлены школы в Бостандыкском районе», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ДЧС Алматы в среду.

Как сообщается, на участке вдоль русла речки Каргалы Наурызбайского района была отключена подача газоснабжения и обесточена электроэнергия.

«Сформирован оперативный штаб по ликвидации ЧС, службы гражданской защиты собраны для работы в ситуационно-кризисном центре ДЧС Алматы. Борты «КазАвиаСпас», Служба спасения Алматы и личный состав Нацгвардии приведены в готовность. Весь личный состав, силы и средства ДЧС Алматы были подняты по тревоге для реагирования», — проинформировали в ДЧС.

В департаменте напомнили, что в текущем году превентивные работы по опорожнению данного озера были начаты с 6 июня.

«Для этого были привлечены шесть насосов повышенной производительности, сифонные нити из пластиковых труб, а также с помощью экскаватора был проложен эвакуационный канал для транзитного спуска воды. В целом с начала работ было сброшено 1,6 млн куб. воды при первоначальном объеме 77,2 тыс. куб. воды (если бы не притоки можно было опорожнить данное озеро в 20 раз). Заранее были определены восемь участков, подверженных подтоплениям в случае селевого выброса, а также подготовлена группировка сил и средств, для экстренного реагирования с общим количеством 59 единиц техники, 216 человек», — следует из сообщения.

Отмечается, что в настоящее время (08.43 14 августа) прекратилась выклинивание воды из озера, критический расход воды в русле реки Каргалы не наблюдается.

«В целом русло реки Каргала стабилизировано и способно пропускать до 20 тыс. куб./сек. (текущий расход в настоящее время составляет 3,6 куб л/с). Обстановка стабильная, под контролем, нет причин для паники», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что небольшой селевой выброс произошел в Наурызбайском районе Алматы. В ДЧС города сообщили, что успели оповестить население, определили пункты сбора пострадавших и сборно-эвакуационные пункты. По данным пресс-службы акимата Алматы, эвакуационные пункты расположены по трем адресам: Жандосова – Рыскулова (старый акимат), в школе №175 на Шахмерденова и в школе №158 на Жандосова – Яссауи.