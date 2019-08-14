Какие улицы перекроют 18 августа из-за велогонки

Новости 99 0

Алматы. 14 августа. КазТАГ — Какие улицы перекроют 18 августа из-за велогонки, сообщили в пресс-службе корпоративного фонда «Смелость быть первым».

«18 августа с 05.30 до 13.00 в связи с проведением велогонки Tour of World Class Almaty-2019 будет частично ограничено дорожное движение», — говорится в сообщении в среду.

В фонде уточнили, что ежегодная шестая велогонка Tour of World Class Almaty-2019 в этом году соберет на старте порядка 850 участников. Соревнование начнется в 08.00 со старта детской дистанции в 14 км. Место старта: второе здание ТРЦ «Mega Center Alma-Ata» по ул. Розыбакиева.

«Велогонка проходит всего раз в год. В этот раз на старт выйдут любители велоспорта со всего Казахстана и нескольких стран. Задача наша, как организаторов, – обеспечить безопасные условия старта и прохождения трассы. Таким образом, движение будет ограничено частично и откроется по мере прохождения спортсменами участков дорог. Мы надеемся на понимание и поддержку горожан», — отметила директор корпоративного фонда «Смелость быть первым», организатор велогонки Tour of World Class Almaty Салтанат Казыбаева.

Борис Джонсон – это не вырождение западной элиты Борис Джонсон – это не вырождение западной элиты
2048

Организаторы отметили, что движение автотранспорта будет полностью восстановлено после прохождения дистанции последним участником до 12.00.

«Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников гонки. Просим жителей и гостей города заранее спланировать свой график и маршрут передвижения на 18 августа», — резюмируется в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Участки ряда улиц три дня будут частично перекрывать ради Кубка Азии по триатлону в Алматы
  2. В Алматы временно закроют проезд на одном из участков улицы Толе би
  3. Жителям улицы Баишева в Алматы отремонтируют водопровод после публикации КазТАГ
  4. Участок ул. Гоголя в Алматы перекроют на 7 часов
  5. Еще один участок ул. Гоголя в Алматы перекроют на 7 часов

Новости партнеров

Загрузка...