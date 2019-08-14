Алматы. 14 августа. КазТАГ — Какие улицы перекроют 18 августа из-за велогонки, сообщили в пресс-службе корпоративного фонда «Смелость быть первым».

«18 августа с 05.30 до 13.00 в связи с проведением велогонки Tour of World Class Almaty-2019 будет частично ограничено дорожное движение», — говорится в сообщении в среду.

В фонде уточнили, что ежегодная шестая велогонка Tour of World Class Almaty-2019 в этом году соберет на старте порядка 850 участников. Соревнование начнется в 08.00 со старта детской дистанции в 14 км. Место старта: второе здание ТРЦ «Mega Center Alma-Ata» по ул. Розыбакиева.

«Велогонка проходит всего раз в год. В этот раз на старт выйдут любители велоспорта со всего Казахстана и нескольких стран. Задача наша, как организаторов, – обеспечить безопасные условия старта и прохождения трассы. Таким образом, движение будет ограничено частично и откроется по мере прохождения спортсменами участков дорог. Мы надеемся на понимание и поддержку горожан», — отметила директор корпоративного фонда «Смелость быть первым», организатор велогонки Tour of World Class Almaty Салтанат Казыбаева.

Организаторы отметили, что движение автотранспорта будет полностью восстановлено после прохождения дистанции последним участником до 12.00.

«Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников гонки. Просим жителей и гостей города заранее спланировать свой график и маршрут передвижения на 18 августа», — резюмируется в сообщении.