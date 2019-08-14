Алматы. 14 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Механизм снятия статуса недееспособности в Казахстане очень сложный, считает председатель Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак», депутат маслихата Алматы Ляззат Калтаева.

«Надо снимать недееспособность, но механизм до сих пор очень сложный. Сейчас в Казахстане начинается практика – люди через суд снимают этот статус. Это редко получается, редко делается еще сейчас», — сказала в среду Калтаева корреспонденту МИА «КазТАГ» в кулуарах встречи и консультаций с представителями гражданского общества по разработке предложений и рекомендаций в области реализации прав людей с инвалидностью.

По ее словам, в Казахстане есть вопросы правоспособности людей с задержкой в интеллектуальном развитии, с психиатрическим диагнозом.

«У нас есть вопрос, допустим, с приобретением недееспособности (неспособности гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права). Законодательно все правильно у нас – только через суд права человека (можно восстановить статус дееспособности – КазТАГ)», — говорит эксперт.

Вернуть дееспособность, по ее мнению, очень сложно.

«Мама, может быть, в свое время, чтобы легче было, своему ребенку опекунство установила, а потом вырастает ребенок и оказывается совершенно адаптированным – может работать, но устроить его на социальное рабочее место нельзя, потому что он законно признан недееспособным», — поясняет глава ассоциации.

По ее данным, сейчас в Алматы построен малокомплектный дом на 20 человек, где живут резиденты Центра специальных социальных услуг на Каблукова, которые болели достаточно легкими формами и сейчас живут самостоятельно.

«Если раньше они кушали по расписанию, гуляли, то здесь они просто живут. Государство их поддерживает. У них есть персонал, они могут и начинают работать», — заключает Калтаева.