Нур-Султан. 14 августа. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются в среду на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождение атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. Местами ожидаются усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура днем +23+25, ночью +13+15.

В Алматы переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7, при грозе 15 м/с. Днем +29+31, ночью +20+22.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза, пыльная буря. Ветер западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура днем +27+29, ночью +16+18.

В Акмолинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +21+26, ночью +10+15.

В Северо-Казахстанской области ожидается дождь, местами с грозой, местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Температура днем +19+24, ночью +10+15.

В Жамбылской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +17+22.

В Карагандинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +20+25, ночью +11+16.

В Туркестанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, шквал, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +15+20.

В Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. Температура днем +22+27, ночью +17+22.

В Западно-Казахстанской области ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +18+23, ночью +5+10.

В Кызылординской области днем местами ожидается небольшой дождь, местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, днем местами – пыльная буря, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +25+30, ночью +13+18.

В Костанайской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Павлодарской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Температура днем +27+32, ночью +12+17.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, утром и днем местами возможен град, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +13+18.

В Алматинской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 17-22 м/с с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +29+34, ночью +18+23.

В Актюбинской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью местами – дождь, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +19+24, ночью +7+12.

В Атырауской области температура днем +23+28, ночью +11+16.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и востока республики будет наблюдаться небольшое колебание уровня воды. На горных реках Алматинской области в связи прогнозом сильных (местами) дождей ожидается увеличение водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.