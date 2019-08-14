Алматы. 14 августа. КазТАГ.— Пропускную способность русла реки Каргалы увеличивают в Алматы из-за угрозы подтопления, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«Река протекает по территории Наурызбайского, Ауэзовского, Алатауского районов. В настоящее время случаев подтопления частных участков около русла реки Каргалы в черте города не зафиксировано. Между тем на всех участках, подверженным подтоплениям, выставлена спецтехника, которая уже приступила к работам по увеличению пропускной способности русла реки», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Ранее сообщалось, что небольшой селевой выброс произошел в Наурызбайском районе Алматы. В ДЧС города сообщили, что успели оповестить население, определили пункты сбора пострадавших и сборно-эвакуационные пункты. По данным пресс-службы акимата Алматы, эвакуационные пункты расположены по трем адресам: Жандосова – Рыскулова (старый акимат), в школе №175 на Шахмерденова и в школе №158 на Жандосова – Яссауи.

Позднее в ДЧС Алматы заверили, что в целом русло реки Каргала стабилизировано и способно пропускать до 20 тыс. куб./сек.; обстановка стабильная, под контролем, нет причин для паники.