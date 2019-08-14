Подозреваемые в применении пыток сотрудники колонии ЛА-155/14 продолжают работать на прежнем месте

Алматы. 14 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Подозреваемые в применении пыток в отношении заключенных 23-24 апреля 2019 года сотрудники колонии ЛА-155/14 продолжают работать на прежнем месте, сообщила адвокат Гульнар Жуаспаева.

«Все те сотрудники, которых заключенные обвиняют в применении пыток, все еще работают в этой колонии, все еще оказывают давление на тех заключенных, которые написали жалобы. Постоянно ребята (заключенные – КазТАГ) мне пишут, описывают обстановку. Все эти сотрудники так и работают, улыбаются и говорят: «Ничего вы не сделаете, нас уже увольняли, через 3 месяца обратно возьмут», — сказала Жуаспаева на пресс-конференции в среду.

При этом она отметила, что в расследовании дела принимает участие следователь, которому пострадавшие заявили коллективный отвод.

«Лишь 5 июля я получила подтверждение, что возбуждено дело по статье о пытках и дело поручили антикоррупционной службе. Я один раз зашла с этим следователем в колонию, и пострадавшие сразу заявили, что отказываются с ним разговаривать, потому что он уже расследовал одно дело о пытках и не довел его до суда. Есть коллективный отвод этому следователю. Второй следователь появился буквально две недели назад уже после того, как всю общественность всколыхнуло видео о пытках в учреждении ЛА-155/8, когда сам министр МВД посетил эту колонию, только тогда началось расследование пыток в ЛА-155/14. Следователь, которому дали отвод, был в составе следственной группы. А когда я стала возмущаться, мне пояснили, что у них всего три следователя», — отметила адвокат.

Также она сообщила, что по вине сотрудников медсанчасти только у троих пострадавших имеются подтверждающие медицинские документы.

«Через 3 месяца после начала расследования были визуально осмотрены все заявители экспертом. Я не знаю, что можно найти через 3 месяца при визуальном осмотре. Медицинские документы имеются только в отношении троих, в отношении остальных – медсанчасть их не принимала, документы не давала. Сейчас эти сотрудники медсанчасти уволены», — сказала Жуаспаева.

При этом она подчеркнула, что дело о пытках в колонии ЛА-155/14 нужно объединить с делом о пытках в колонии ЛА-155/8, которое расследует генеральная прокуратура РК.

«Мы хотим, чтобы данное дело в учреждении ЛА-155/14 было объединено с тем делом, которое ведет генеральная прокуратура. У следователей антикоррупционной службы Алматинской области нет опыта расследования дел о пытках, не знают Стамбульский протокол, конвенцию о пытках. Жертвы пыток должны быть в безопасности, об этом я пишу уже четвертое ходатайство, прошу перевести их или в другую колонию или в СИЗО, чтобы тех сотрудников, на которых указали заключенные, отстранили от работы на время расследования. Однако, ничего не предпринимается ни следователем, ни прокурором», — добавила адвокат.

Напомним, в интернете появилось несколько заявлений от осужденных, что с 23 по 25 апреля 2019 года в ЛА-155/14 проводились массовые пытки. 15 мая родственники заключенных, отбывающих наказание в учреждении ЛА-155/14 в пос. Заречный Алматинской области, сообщили о том, что 12 осужденных заявили о массовых пытках, при этом один из них попытался покончить с собой, нанеся себе глубокие раны в области рук, живота и шеи. При этом адвокат Гульмира Жуаспаева сообщила о том, что на заключенных, пожаловавшихся на пытки, оказывается давление. Кроме того, родственники осужденных сообщили о том, что заключенным, страдающим серьезными заболеваниями, не оказывается медицинская помощь. 16 мая департамент УИС по Алматинской области подтвердил факт нанесения заключенными себе увечий в учреждении ЛА-155/14.

26 июля в пресс-службе МВД РК сообщили о начале служебного расследования после того, как в сети были размещены видеозаписи с неправомерными действиями сотрудников учреждения ЛА-155/8 (пос. Заречный) департамента УИС по Алматинской области и осужденных, отбывающих наказание в данной колонии. В МВД отметили, что для проведения проверки в учреждение направлена следственно-оперативная группа управления собственной безопасности департамента полиции Алматинской области. 29 июля стало известно, что семь сотрудников колонии строгого режима ЛА-155/8 в Заречном по результатам служебного расследования уволены по отрицательным мотивам после появления роликов о пытках над заключенными. 30 июля стало известно, что все семеро бывших сотрудников колонии задержаны.