«Попытаются ли США нарастить военное присутствие в ЦА? И причем тут Казахстан?». «Чем известны 14 «президентских» сенаторов». «НСОД глазами Досыма Сатпаева — Для меня это фейковая структура». «Сколько госслужащих в Казахстане и какая у них зарплата»

Сетевой Казахстан 14 августа 2019г.

IA — CENTR . RU . «Попытаются ли США нарастить военное присутствие в ЦА? И причем тут Казахстан?» — Статья директора Центра внешней политики фонда Allison Люка КОФФИ, опубликованная в The National Interest, в которой эксперт порекомендовал американскому президенту Дональду ТРАМПУ посетить в ближайшем будущем Казахстан и установить с ним некое «новое партнерство», вызвала немалый интерес в казахстанской общественности. Эксперт Евразийского Аналитического Клуба Александра ЕГОРОВА попыталась разобраться, входит ли в намерения США более энергично продвигать свои интересы, в том числе военные, в Центральной Азии, особенно с учетом ставшей едва ли не парманентной политической нестабильности в Кыргызстане, очередным проявлением которой стали события 7-8 августа в селе Кой-Таш и Бишкеке. И какая роль в этом отводится американской администрацией Казахстану?

FORBES . KZ . «Избранные в Акорде. Чем известны 14 «президентских» сенаторов» — В понедельник,12 августа, президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ назначил группу депутатов сената парламента страны. Всего главой Казахстана было утверждено 6 новых представителей верхней палаты, ещё двоим сенаторам полномочия были продлены. Согласно закону в VI созыве парламента полномочия сенаторов должны исполнять 49 граждан РК: 15 человек назначает глава государства, ещё 34 сенатора избираются на собрании выборщиков — депутатов маслихатов (местных органов представительной власти) по два человека от каждой области, а также городов республиканского значения (Алматы, Шымкент) и столицы – Нур-Султана.

«Новый глава «Казахфильма» знает, какое кино снимать и какой аэропорт переименовать» — «Арман батыр пришел» — так отреагировали коллеги-кинематографисты на новость о назначении Армана АСЕНОВА исполняющим обязанности президента киностудии «Казахфильм». И «батыр» — это не потому, что в фильмографии Асенова-актера – роли Атиллы и Кобланды, Кара-майора и Чингисхана. А потому, что в биографии Асенова-продюсера – серьезная работа во многих проектах и организациях как в Казахстане, так и за рубежом: от российской Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького (заместитель директора) до алматинского Дворца республики (директор ТОО).

AZATTYQ . ORG . ««Для меня это фейковая структура». НСОД глазами Досыма Сатпаева» — В этом месяце в Казахстане должно состояться первое заседание Национального совета общественного доверия. Его создали на фоне усилившихся акций протеста в период политического транзита для «налаживания диалога» между властями и обществом. В ожидании первой встречи этого органа политолог Досым САТПАЕВ делится своим мнением о том, будет ли полезен казахстанцам НСОД и можно ли с его появлением говорить о начале политической оттепели в стране?

«Инцидент с иностранными рабочими в Жайреме: причины не названы» — На Жайремском горно-обогатительном комбинате в Карагандинской области 12 августа произошел инцидент, в результате которого, по информации властей региона, несколько иностранцев получили «ушибы легкой степени тяжести». Происшествие на рудном месторождении Жайрем стало вторым за последние полтора месяца инцидентом в Казахстане с участием иностранных рабочих. В конце июня в драке в вахтовом поселке в Атырауской области пострадали десятки граждан арабских стран.

TIME . KZ . «Кто в лес, а кто — в кусты» — Премьер-министр Аскар МАМИН вчера на заседании правительства похвалил шесть областей, которые за январь-июль этого года смогли достичь роста экономики. Акимам отстающих регионов он настоятельно порекомендовал взять пример с передовиков, а также напомнил всем о персональной ответственности за достижение хороших результатов и освоение бюджетных средств. Об итогах социально-экономического развития страны за 7 месяцев 2019 года рассказал министр национальной экономики Руслан ДАЛЕНОВ. По его словам, рост валового внутреннего продукта имеет тенденцию к ускорению: в рассматриваемом периоде он составил 4,2 процента против 4,1 процента в первом полугодии.

«Совместный труд для своей пользы» — “Не за что краснеть” — именно так звучит рекламный слоган Альфа Банка. Однако пример сотрудника казахстанского отделения Кенеса ЖАЙЛЫБАЕВА красноречиво говорит об обратном: он легко обнаружил уязвимость в работе онлайн-продуктов и незаметно для службы безопасности вывел на карточки своих родственников и друзей более 23 миллионов тенге. Вычислить мошенника смогла не служба безопасности банка — этому поспособствовал бдительный клиент из Костаная, через карточку которого прошла огромная сумма.

«В борьбе за кресло» — В Алматы продолжается объединение больниц, и в скором времени в самом крупном городе страны не останется монопрофильных инфекционных клиник. Об этом сообщил вчера на пресс-конференции руководитель управления общественного здоровья мегаполиса Канат ТОСЕКБАЕВ — На сегодняшний день у нас есть проект постановления акимата о слиянии фтизиопульмонологического диспансера и противотуберкулезного санатория — по сути, у них одинаковый профиль. До этого уже стали одним учреждением хоспис и больница сестринского ухода. Есть проект по объединению детской инфекционной и многопрофильной больниц. Мы ожидаем, что до конца текущего года в городе будет организовано 10 многопрофильных стационаров. Ряд монопрофильных стационаров, например таких, как инфекционные больницы, просто перестанут отдельно существовать. Я считаю, что это правильно.

TENGRINEWS . KZ . «Сколько госслужащих в Казахстане и какая у них зарплата» — В вечерний час пик перекресток у Дома министерств заполняют люди в черном. Выглаженные брюки, юбочки, строгие белые блузы и рубашки. В какой-то момент вам начинает казаться, что в столице проживают только чиновники. В этом есть доля правды. Все 17 министерств, семь надзорных и контрольных органов находятся в Нур-Султане. Редакция Tengrinews.kz предлагает узнать, сколько государственных служащих в нашей стране, какая у них заработная плата и в каком министерстве их больше всего. Лидирует по количеству госслужащих Нур-Султан, где трудится 14 441 человек. Меньше всего государственных сотрудников в Шымкенте — 2090 человек. Такие данные нам предоставили в ответе на запрос в Агентстве по делам государственной службы.

EXCLUSIVE . KZ . «Есть ли у Ермухамета Ертысбаева шанс продолжить карьеру?» — На этой неделе пришла любопытная новость: президент прекратил полномочия посла Казахстана в Беларуси Ермухамета ЕРТЫСБАЕВА. О его дальнейшем трудоустройстве сведений нет. Очевидно, однако, что списывать со счетов такого закаленного и, главное, искусного бойца идеологического фронта было бы со стороны президента крайне неосмотрительно. Особенно если дело пахнет досрочными парламентскими выборами. Правда, уже в ноябре ему стукнет 63, но этот «пенсионер» вполне способен существенно оживить казахстанский политический ландшафт.

CARAVAN . KZ . «Тысячи тонн продуктов в Казахстане уходят в мусорные контейнеры» — И оплачивают это рядовые покупатели. Пропали продукты? Обыватель чертыхается, складывает “покойников” в мешок и обреченно несет на помойку. А куда девают просроченную еду магазины? В каком объеме? На какие суммы? “КАРАВАН” попытался разобраться с этой проблемой. Да не поэтому ли цены на продукты постоянно растут?

CAMONITOR . KZ . «Этноволонтерство у казахстанцев в крови» — Волонтерство в Казахстане как официальное движение получило развитие не так давно, но уже успело обрести популярность среди населения, особенно молодежи, и оформиться в серьезные организации – их сегодня насчитывается более 200. И в этом нет ничего удивительно, считает профессор кафедры политологии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, член научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана Наталья КАЛАШНИКОВА, ведь необходимость помогать нуждающимся в наших гражданах заложено на генетическом уровне…

365 INFO . KZ . «Особенности коммерческого секса в Казахстане: неожиданное исследование экспертов» — Статистика гласит, что каждый процент разницы между доходами проституток и официальными зарплатами будет увеличивать число первых почти на 2 процента. И наоборот, если заработные платы женщин в экономике растут, число проституток уменьшается. Но это уже прописная истина. У мужской же проституции свои особенности. Об этом говорится в исследовании «Экономика греха: эмпирический анализ рынка секс-услуг в Казахстане». Авторы Жаныбек АЙГАЗИН и Олжас ТУЛЕУОВ.

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