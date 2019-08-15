Нур-Султан. 15 августа. КазТАГ — 11 тыс. человек погибли в ДТП на дорогах Казахстана за последние пять лет. Данные приведены генпрокуратурой РК на заседании координационного совета, состоявшегося в Астане в четверг.

«С 2015 года в ДТП погибли 11 тыс. человек, 120 тыс. получили различные травмы», — сообщает генпрокуратура статистику последних лет.

Подчеркивается, что на безопасность дорожного движения влияет ряд факторов, в числе которых рост автопарка, состояние дорог, слабая профилактика правонарушений на транспорте и др.

Ситуация усугубляется низким качеством подготовки водителей в автошколах и возможностью нелегального получения водительских удостоверений.

Так, прокурорами выявлены факты выдачи водительских прав свыше 3 тыс. лицам на основе поддельных медсправок, а также 923 лицам, состоящим на диспансерных учетах.

В стране функционируют 833 автошколы, большинство которых не обладают необходимой материально-технической базой.

За 3 года правоохранительными органами расследовано свыше 100 коррупционных преступлений по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на строительство и ремонт дорог. Причинен ущерб на сумму свыше 7 млрд. тенге.

55 лиц привлечены к уголовной ответственности, 24 уже осуждены.

Отдельная критика прозвучала в части ненадлежащего качества расследования уголовных дел о ДТП.

За последние 2 года прокурорами поставлено на учет 45 укрытых уголовных правонарушений, по 13 из которых состоялись приговоры.