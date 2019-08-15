Алматы. 15 августа. КазТАГ — 2,8 тыс. га превысила площадь пожара в Бахтинском лесничестве в Карагандинской области, сообщает пресс-служба областного ДЧС.

«К тушению пожара в Бахтинском лесничестве присоединились сотрудники «Баянаульского государственного национального природного парка» и «Государственного национального природного парка «Буйратау». (…) Общая площадь пожара составляет ориентировочно 2870 га, из них площадь лесопокрытой территории 1320 га, тушение осложнено труднодоступной горной местностью, сильной задымленностью и переменчивым ветром. Принимаемыми мерами интенсивное развитие пожара остановлено. Все задействованные на месте силы направлены на ликвидацию огня в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении в четверг.

По данным ДЧС, всего на месте пожара работают 329 человек и 60 единиц техники: силы и средства ДЧС, в/ч 52859 РгК «Орталык» Национальной гвардии, «Каркаралинского государственного национального природного парка», «Баянаульского государственного национального природного парка», «Государственного национального природного парка «Буйратау», Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира, добровольных противопожарных формирований местного исполнительного органа, местной полицейской службы, АО «Казавиаспас» КЧС, РГКП «Казавиалесоохрана».

«В зоне ликвидации ЧС организована работа оперативного штаба. Работы по тушению пожара ведутся наземным и воздушным способами. Задействованы два вертолета с водосливными устройствами. В целях координации действий по тушению пожара производится облет зоны пожара и прилегающей территории», — проинформировали в ДЧС Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что сразу два степных пожара тушат в Каркаралинском районе Карагандинской области: первое возгорание произошло в 15 км северо-западнее от с. Ынталы произошло возгорание сухой травы на площади 49 га; второй пожар происходит в 45 км северо-восточнее от с. Едрей. Также, по данным ДЧС, степные возгорания происходят в Шетском (два пожара), Актогайском и Нуринском районах.

Напомним, 13 августа сообщалось, что пожар тушат в Бахтинском лесничестве в Карагандинской области. По данным КЧС МВД РК, 12 августа в 17.26 на пульт противопожарной службы поступило сообщение, что в 30 км от пос. Егиндыбулак Каркаралинского района на территории Бахтинского лесничества «Каркаралинского государственного национального природного парка» произошло возгорание сухой травы с распространением огня на лесной массив.

14 августа сообщалось, что пожар в Бахтинском лесничестве в Карагандинской области тушат вторые сутки. По данным ДЧС Карагандинской области, общая площадь лесостепного горения составляет порядка 2,5 тыс. га.