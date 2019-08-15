Нур-Султан. 15 августа. КазТАГ — Град, гроза, сильный ветер ожидается в Акмолинской области в ближайшие часы. Казгидрометцентр распространил штормовое предупреждение.

Как сообщается, сегодня, 15 августа, с 21:00 до 21:00 16 августа в Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, ветер северный 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман.

В Кокшетау утром и днем 16 августа ожидается гроза, град.

Ночью и утром 16 августа в Костанайской области местами ожидается туман.

Вероятность шторма 90-95%.

В Нур-Султане 16 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный 9-14 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +19+21°С.

17 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +22+24°С.

18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +24+26°С.

В Алматы 16 августа: облачно, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 4-9, при грозе порывы 15 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +23+25°С.

17 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 0-5 м/с. Температура ночью +10+12°С, днем +26+28°С.

В Шымкенте 16 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +26+28°С.

17 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +28+30°С.

18 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +31+33°С.