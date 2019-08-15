Угроза селя в Алматы: Личный состав ДЧС переведен в места дислокации после ночного дежурства

Алматы. 15 августа. КазТАГ — Личный состав ДЧС Алматы переведен в места дислокации после ночного дежурства на участках, подверженных подтоплениям, сообщает пресс-служба департамента.

«Для обеспечения ночного мониторинга (14 августа) гидропосты алматинского городского управления ГУ «Казселезащита» были переведены на учащенное обследование расхода уровня воды с моренного озера Каргалы, а также вдоль русла реки. Силами ДЧС вместе с техникой из состава аварийных бригад, привлеченных для обеспечения безопасного пропуска воды на реке Каргалы, осуществлялось ночное дежурство на участках подверженных подтоплениям. На сегодняшний день пропуск воды по руслу реки Каргалы проходит в штатном режиме. Личный состав ДЧС переведен в места дислокации, посты «Казселезащиты» функционируют в повседневном режиме», — говорится в сообщении в четверг.

Напомним, 14 августа сообщалось, что небольшой селевой выброс произошел в Наурызбайском районе Алматы. В ДЧС города сообщили, что успели оповестить население, определили пункты сбора пострадавших и сборно-эвакуационные пункты. В ведомстве заверили, что в целом русло реки Каргала стабилизировано и способно пропускать до 20 тыс. куб./сек.; обстановка стабильная, под контролем, нет причин для паники. На подверженных подтоплениям участках была выставлена спецтехника, которая увеличила пропускную способность русла реки Каргалы.

Позднее в ДЧС Алматы отметили, что пропуск воды по руслу реки Каргалы проходит в штатном режиме, мутность воды уменьшается.