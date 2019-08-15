Средние ставки по кредитам в тенге во II квартале составили 12,7% при приемлемых для предприятий 7% – Нацбанк

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Алматы. 15 августа. КазТАГ – Средние процентные ставки по кредитам в тенге во II квартале 2019 года составили 12,7% при приемлемых для предприятий 7%, передает корреспондент агентства.

«Средние процентные ставки по кредитам в тенге, полученным участниками мониторинга, незначительно увеличились и составили 12,7%, по кредитам в инвалюте, наоборот, отмечается небольшое снижение (до 6,8%). Приемлемая для предприятий процентная ставка по кредитам в тенге составляет 7%, по кредитам в инвалюте – 3,1%», — говорится в конъюнктурном обзоре результатов опроса предприятий реального сектора экономики за II квартал 2019 года, размещенном на сайте Национального банка (НБ) РК.

В финрегуляторе отметили, что оценки предприятиями уровня ставок по кредиту, размеру комиссий максимального размера и срока кредита, требований к финансовому состоянию заемщика и обеспечению остались негативными.

По данным Нацбанка, во II квартале 19,9% опрошенных предприятий запросили кредит, 17,5% предприятий – получили.

Также сообщается, что в III квартале за кредитом намерены обратиться 15,3% опрошенных предприятий. В обрабатывающей промышленности, как следует из информации, доля таких предприятий составляет 22,8%, в горнодобывающей – 9,5%.

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