24 млн человек превысит население Казахстана к 2050 году – прогноз

Нур-Султан. 15 августа. КазТАГ — 24 млн человек превысит население Казахстана к 2050 году, сообщает управление по информационному продвижению и PR АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР).

«При сохранении показателей рождаемости и смертности на уровне прошлого года, а миграционных потоков на среднем значении за последние 5 лет, среднегодовая численность населения Казахстана превысит 20 млн человек к 2027 году, а к 2050 году подберется к 24,5 млн человек. (…) К таким выводам пришли эксперты ЦРТР, проанализировав информацию комитета по статистике миннацэкономики РК», — говорится в прогнозе, распространенном в четверг.

По мнению директора департамента прогнозирования трудовых ресурсов ЦРТР Дмитрия Шумекова, в этих условиях к 2050 году численность жителей Нур-Султана составит чуть более 3,1 млн человек, что соответствует приросту на 194% по отношению к 2018 году, и достаточно близко подберется к другому мегаполису – Алматы, где численность горожан, как ожидается, составит к этому же году 3,3 млн человек, увеличившись на 82%.

«Население в третьем мегаполисе – Шымкенте к 2050 году вырастет до 2,6 млн человек, или на 167%», — сообщил Шумеков.

Он также отметил, что среди областей республики наиболее стремительный прирост населения ожидается в нефтедобывающих регионах. По прогнозу аналитиков, к 2050 году в Мангистауской области будет проживать порядка 1 млн 360 тыс. человек (2018 год – 669,3 тыс. человек), в Атырауской – 1,1 млн человек (2018 год – 627,2 тыс. человек).

«Однако прирост населения идет весьма неравномерно. К 2050 году население пяти регионов (Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Северо- и Восточно-Казахстанских областей) может сократиться совокупно на 1,3 млн человек, или на 24% по отношению к 2018 году. Только за I полугодие население этих регионов сократилось на 8,3 тыс. человек, а количество уехавших превысило количество прибывших на 21,4 тыс. человек. Если же учитывать, что в структуре миграции преобладают лица в возрасте 20-30 лет, то дальнейшее сокращение за счет падения уровня естественного прироста может ускориться», — добавил Шумеков.

Он также уточнил, что численность женщин в возрасте 20-29 лет из-за спада рождаемости в конце 1990-х – начале 2000-х годов в ближайшие годы существенно сократится. Так, если в 2018 году их количество составляло 1,4 млн человек, то к 2025 году аналогичный показатель, как ожидается, сократится до 1,1 млн человек. В результате чего замедлится прирост населения за счет рождаемости, но этот процесс не остановится.

«Данный прогноз базируются на ретроспективе, и, естественно, может не сбыться в связи с целым рядом факторов», — подчеркнули в ЦРТР.

По официальным данным, численность населения Казахстана на 1 июля текущего года превысила планку в 18,5 млн человек, увеличившись с начала года более чем на 112 тыс. человек.

«При этом активно идет процесс урбанизации. Из 112 тыс. человек на долю городов (которая на начало 2019 года составила 58,2%) по итогам полугодия пришлось 74,3% прироста. Население в сельской местности выросло всего на 29 тыс. человек, такой низкий показатель связан с его оттоком. С начала года отрицательное сальдо миграции из сельских территорий составило 23 тыс. человек при том, что естественный прирост составил 52 тыс. человек. В Алматы, Нур-Султане и Шымкенте в настоящее время проживают 22% населения, а если добавить к ним прилегающие области (Алматинскую, Акмолинскую и Туркестанскую), то это значение вырастет до 47,5%», — следует из сообщения.

Напомним, в июне 1999 года на основании постановления правительства РК было создано РГКП «Информационно-аналитический центр по проблемам занятости министерства труда и соцзащиты населения Республики Казахстан». В октябре 2011 года РГКП было преобразовано в АО «Информационно-аналитический центр по проблемам занятости». Постановлением правительства РК от 1 июля 2016 года АО «Информационно-аналитический центр по проблемам занятости» переименован в АО «Центр развития трудовых ресурсов».

Основной сферой деятельности центра является обеспечение информационной и аналитической поддержки государственной политики по регулированию рынка труда и реализации активных мер содействия занятости, методологической поддержки местных исполнительных органов по вопросам занятости населения и центров занятости населения.