Алматы. 15 августа. КазТАГ — Почему в трех микрорайонах Алматы отключили подачу воды, рассказали в пресс-службе ГКП «Алматы су».

«Население верхней части Наурызбайского района обеспечивается питьевым водоснабжением с помощью подвоза воды автоцистернами. Река Карагайлы является основным источником питьевого водоснабжения микрорайонов «Карагайлы», «Таусамалы», «Курамыс». В связи с паводком и высоким уровнем концентрации мутности в исходной воде с реки Карагайлы водозабор с реки остановлен. Вода в реке в настоящий момент имеет высокое содержание глинистой взвеси», — говорится в сообщении в четверг.

В ГКП уточнили, что водоснабжение микрорайонов «Карагайлы», «Таусамалы», «Курамыс» в период ограничения централизованного водоснабжения осуществляется методом подвоза питьевой воды.

«Задействованы 27 водовозов коммунальных служб. 14 августа подвоз воды был осуществлен до 22.00. Подано 224 куб. м питьевой воды. 15 августа развозка воды осуществляется с 08.00», — следует из сообщения.

Как сообщается, места дислокации водовозов определены по 18 адресам.

«Дополнительную информацию по месту расположению автоцистернам можно узнать по тел.: +7 (727) 308 05 47. Централизованное водоснабжение будет возобновлено после стабилизации уровня мутности исходной воды в реке Карагайлы», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 14 августа сообщалось, что небольшой селевой выброс произошел в Наурызбайском районе Алматы. В ДЧС города сообщили, что успели оповестить население, определили пункты сбора пострадавших и сборно-эвакуационные пункты. По данным пресс-службы акимата Алматы, эвакуационные пункты расположены по трем адресам: Жандосова – Рыскулова (старый акимат), в школе №175 на Шахмерденова и в школе №158 на Жандосова – Яссауи.

Позднее в ДЧС Алматы заверили, что в целом русло реки Каргала стабилизировано и способно пропускать до 20 тыс. куб./сек.; обстановка стабильная, под контролем, нет причин для паники.

Также в ДЧС сообщили, что на подверженным подтоплениям участках выставлена спецтехника, которая приступила к работам по увеличению пропускной способности русла реки Каргалы.

Позже в ДЧС Алматы сообщили, что пропуск воды по руслу реки Каргалы проходит в штатном режиме, мутность воды уменьшается.