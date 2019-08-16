В отношении супруги Атамбаева завели уголовное дело

Алматы. 16 августа. КазТАГ — В отношении супруги экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева – Раисы Атамбаевой завели уголовное дело, передает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Сейчас я узнала, что в рамках дела (бывшего заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса – КазТАГ) Арабаева с сегодняшнего дня на меня открываются уголовные дела. Хочу сказать, что я никогда не вмешивалась в дела судей, я знала, что политика – это грязное дело, и старалась не вмешиваться в нее. Я даже не знаю ни одного судью», — цитирует «Радио Азаттык» Атамбаеву, заявившую об этом журналистам в пятницу.

В генпрокуратуре «Азаттыку» информацию подтвердили. Отмечается, что материалы зарегистрированы в ЕРПП.

Отметим, Манас Арабаев был задержан 2 июня. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция». По данным ГКНБ, его подозревают в злоупотреблении должностным положением в интересах отдельных преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов предпринимательства иностранных инвесторов.

2 июля в эфире телеканала «Ала-Тоо 24» была показана программа, в которой заявлялось о причастности супруги бывшего президента Раисы Атамбаевой к рейдерскому захвату имущества зарубежных инвесторов. В сюжете Манас Арабаев дал соответствующие показания правоохранительным органам.

5 июля Манас Арабаев был выпущен под домашний арест. Меру пресечения изменил Первомайский районный суд Бишкека.