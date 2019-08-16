Путин подписал указ о переносе саммитов ШОС и БРИКС в Санкт-Петербург

Алматы. 16 августа. КазТАГ – Президент России Владимир Путин своим указом утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС в 2019-2020 годах из Челябинска в Санкт-Петербург.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Определить Санкт-Петербург местом проведения в 2020 году заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС», — говорится в указе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году, основными целями которой были заявлены укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства, поощрение эффективного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан; наблюдателями при ШОС – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия; партнерами по диалогу ШОС – Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.