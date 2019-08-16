Роскосмос пригласил экипаж A321 посетить Байконур

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Алматы. 16 августа. КазТАГ – Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и членов экипажа самолета «Уральских авиалиний», севшего в кукурузном поле в Подмосковье, посетить космодром Байконур, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

«Вместе с губернатором Свердловской области на пуск приглашены члены экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», сумевшие произвести вынужденную посадку лайнера на кукурузное поле после отказа одного из двигателей в результате попадания птиц», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что экипаж приглашен понаблюдать за пуском ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15», который запланирован на 25 сентября.

Ранее президент Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим самолет Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.

Напомним, 15 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку после возгорания двигателя при взлете.

Под электрическим дамокловым мечом Под электрическим дамокловым мечом
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